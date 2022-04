Carola Puddu e il reale sentimento per Luigi Strangis ad Amici: la confessione della ballerina a Verissimo

Nella scorsa puntata di Amici è stata eliminata a sorpresa dal serale e ha dovuto salutare uno dei suoi più stretti amici: Luigi Strangis. Carola Puddu, oggi ospite a Verissimo, ripercorre la sua esperienza nel talent e il rapporto speciale instaurato con il giovane cantante. Un rapporto di cui oggi la giovane promessa della danza parla a cuore aperto, svelando a Silvia Toffanin se sia realmente innamorata di lui.

Carola Puddu a Verissimo: il rapporto con Luigi ad Amici

Alessandra Celentano ha voluto puntare su di lei sin da subito e l’ha portata al successo sul palco di Amici. Carola Puddu, eliminata nella scorsa puntata del serale, è stata una delle ballerine protagoniste di questa edizione, sebbene il suo percorso sia finito presto.

Dopo l’eliminazione la giovane promessa della danza ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo percorso nella scuola, commentando entusiasta anche la proposta del coreografo del Balletto di Roma che la vorrebbe nel ruolo di Giulietta nel Balletto di Giulietta e Romeo.

Ma nella scuola di Amici Carola ha avuto modo di instaurare un rapporto speciale con un compagno di viaggio: Luigi Strangis. La ballerina parla a cuore aperto del loro legame a Verissimo, spiegando come sia nato: “Non saprei definirti a parole cosa ci lega tanto.

È un legame molto speciale, profondo, lui sa tutto di me, è la prima persona con cui ho parlato e mi sono confidata. Ha una personalità e un carattere che, seppur contorto e complesso, aiuta anche me ad essere me stessa. Mi dà leggerezza e spensieratezza“.

Carola e il sentimento verso Luigi: “È un’infatuazione mentale“

A seguire, una commovente clip che ripercorre il loro rapporto porta Carola alle lacrime in studio.

Silvia Toffanin le chiede se si sia innamorata realmente di Luigi. La giovane ballerina risponde: “Io credo che l’amore, come lo vedo io in questa situazione, non deve per forza essere una storiella romantica.

Per me l’amore vero è l’amore incondizionato, che sai che tu ci sei per questa persona e che questa persona c’è per te“.

Un rapporto dunque indefinito, ma non di certo amore, come spiega: “Non abbiamo mai smesso di volerci bene, durante tutto il mio percorso era il mio punto di riferimento là dentro. È un’infatuazione mentale. Non avendolo vissuto, non posso dirti con certezza che era l’amore della mia vita. Però era veramente importante per me“.