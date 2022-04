Carola eliminata da Amici: le sue parole dopo l’eliminazione e il suo primo importante ingaggio

Con lo stupore di buona parte del pubblico di Amici, l’eliminata della quinta puntata del serale è stata Carola. La ballerina di Alessandra Celentano ha perso la sfida contro Dario (di Veronica Peparini) e ha dovuto abbandonare la scuola. Le sue prime parole dopo l’eliminazione e la sorpresa che le cambierà la vita.

Carola eliminata da Amici: le sue prime parole uscita dalla scuola

Come tutti gli eliminati anche Carola è stata intervistata appena uscita dalla scuola di Amici. Nella sua breve intervista la ballerina ha espresso le sue emozioni “a caldo” subito dopo l’eliminazione.

“Amici mi ha dato tanta consapevolezza su me stessa, nella danza, così come nella vita, nei rapporti con le persone.

– Ha iniziato a spiegare Carola – Questo posto mi ha insegnato ad affrontare le cose; quando sei veramente sotto pressione ti rendi conto di ciò che veramente sei”. Poi la ballerina ha continuato: “Io ho iniziato un percorso qua dentro e spero di continuarlo, perché ci sono stati dei momenti in cui mi sentivo davvero leggera, spensierata, felice nella mia danza; come oggi che penso di aver ballato molto bene ed ero molto felice. Sono davvero contenta. Sono stati 7 mesi, ma sono sembrati 2 anni.

Qui è come una montagna russa di emozioni la mattina succede qualcosa che sei felice, la sera succede un’altra cosa che ti destabilizza. Gestire gli avvenimenti le cose inaspettate, l’inaspettato a me.. (fa segno che non le piace, ndr)”.

Carola parla anche della convivenza con i cantanti e gli altri ballerini e cosa le mancherà di più di questa avventura ad Amici: “Mi mancherà passare nelle stanze vedere tutti che dormono, una cosa che non mi mancherà è la telecamera sopra al mio letto. Vivere 24 ore su 24 insieme, impari. Anche le persone con cui non ti senti tanto a tuo agio ti insegnano”.

Infine, racconta cosa farà in questi giorni: “Adesso torno a casa, sto una settimana in campagna, sto con le mie galline, sto tranquilla, penso ad altro, sto con mio papà”.

Carola ringrazia tutti con un post su Instagram

Carola ha condiviso anche un importante post sul suo profilo Instagram in cui ringrazia davvero tutti. Dalla produzione, la sua Maestra Alessandra Celentano e il Maestro Montesso, passando per Ambeta e tutti i professionisti fino ad arrivare ai membri del pubblico che l’hanno sempre sostenuta. Tra tutti i ringraziamenti si legge anche: “Finisce qua il mio percorso ad Amici. 7 mesi di tanta danza e tante emozioni.

Non sono brava con le parole e non ne avrò mai abbastanza per ringraziare tutto lo staff, i maestri, i miei compagni, e voi, che mi avete sempre supportata ed incoraggiata anche nei momenti difficili. (…) Porterò tutti questi bei ricordi nel mio cuore sempre con me. Forza squadra Zerbi Cele, andate avanti così come vi ho lasciati, siete i miei protetti, vvb, C”.

Carola sarà Giulietta nello spettacolo Giulietta e Romeo

Subito dopo la sua eliminazione, Carola ha ricevuto una bellissima sorpresa, mentre stava preparando la valigia Maria De Filippi l’ha fermata dicendo: “Carola ti devo dire anche un’altra cosa.

In settimana avresti dovuto incontrare Fabrizio Monteverde che è il coreografo del Balletto di Roma che ti voleva proporre il ruolo di Giulietta nel Balletto di Giulietta e Romeo che debutterà ad ottobre al Teatro Olimpico di Roma”.

Carola, quindi, ha già ricevuto un importante ingaggio e sarà la protagonista di questo nuovo Balletto, un lavoro e una sorpresa che ha fatto commuovere la giovane ballerina.