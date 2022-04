Alessandra Celentano punge Veronica Peparini ad Amici 2022: “Almeno io non mi travesto da fatina buona”

Veronica Peparini ha lanciato un guanto di sfida tra Dario Schirone e Michele Esposito. Alessandra Celentano ha criticato la scelta della collega, in quanto non equa.

Alessandra Celentano è una delle insegnanti più note di Amici. La maestra di ballo, da anni, esprime la sua opinione all’interno del talent show in un modo molto diretto. Anche nell’edizione 2022 di Amici, la professoressa è stata al centro di diverse polemiche. Alessandra Celentano, infatti, ha avuto molto a che ridire con il collega Raimondo Todaro, ma anche due alunni della scuola sono stati al centro delle polemiche della maestra.

Dario Schirone e Nunzio Stancampiano, infatti, non sono molto apprezzati da Alessandra Celentano e hanno dovuto subire, spesso, le sue critiche.

Nella puntata serale di Amici del 16 aprile, però, c’è stato spazio anche per un confronto tra Alessandra Celentano e Veronica Peparini.

Alessandra Celentano batte Veronica Peparini ad Amici 2022

Veronica Peparini ha lanciato un guanto di sfida ad Amici, nella puntata del 16 aprile, tra il suo allievo Dario Schirone e Michele Esposito, pupillo di Alessandra Celentano.

Al centro della sfida veniva posta la versatilità: “Non ha ancora dimostrato di essere così versatile come dice a gran voce la sua insegnante… Pensa che la danza si fermi al classico… Proprio sulla versatilità… In fatti le parole della sua insegnante“.

Ma la maestra di danza classica ha criticato la sfida scelta dalla collega: “Non è un guanto di versatilità… Guanto Dario… Gli unici tre stili che Dario sa fare… Dite che siete tanto equi, lo siete solo a parole… Almeno io non mi travesto da fatina buona” . Alessandra Celentano ha detto anche la sua sul ballerino Dario Schirone: “Preferisco guardare i ragazzi dietro… Talmente versatile che è sempre uguale“.

La sfida è stata, poi, vinta proprio da Michele Esposito, allievo dell’insegnante di classico, che ha commentato in modo diretto: “Il talento di un ballerino come Michele va riconosciuto“.

Nunzio Stancampiano risponde a tono ad Alessandra Celentano ad Amici

Alessandra Celentano ha attaccato Dario Schirone ad Amici, nella puntata serale del 16 aprile, ma anche per Nunzio Stancampiano la maestra non ha avuto parole positive: “Ho pensato che Nunzio è come l’insalata, è un contorno… Dietro ci sono le pietanze“.

Il ballerino di danze latino-americane ha risposto per le rime alla maestra: “Anche solo il palco me lo mangio“. Anche Raimondo Todaro ha voluto rispondere alla collega insegnante: “Il vero ciclone di Amici, Nunzio… Entrato tre settimane prima del serale e sta ancora qua”.