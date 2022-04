Alessandra Celentano dà del ragazzino a Raimondo Todaro, il professore non ci sta: “Trent’anni di carriera”

Nella terza puntata serale di Amici 2022 le prime squadre a sfidarsi sono state quelle capitanate da Veronica Peparini e Anna Pettinelli contro il team diretto da Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini. La sfida è stata vinta da quest’ultimi e il ballerino John Erik ha dovuto lasciare subito il talent show.

Nella seconda manche, invece, la squadra, detta Cucca-Todo ha perso, ma tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro si è accesa una lite. Al centro della discussione la carriera del maestro di ballo.

Raimondo Todaro fa una precisazione sulla sua carriera ad Amici

I protagonisti di Amici sono, indubbiamente, gli allievi, che si sfidano nel talent show cantando e ballando.

Ma anche i professori riescono a ritagliarsi degli spazi importanti. Nella puntata serale del 2 aprile di Amici non sono mancate le frecciatine tra i professori. A incominciare è stata Lorella Cuccarini, che ha attaccato il collega Rudy Zerbi, dopo una critica nei confronti di Alex Rina: “Non sai a cosa attaccarti per parlare male di Alex… Si sente il rumore delle unghie sui vetri”.

Ma, il vero scontro ha avuto luogo tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano. La maestra di ballo ha presentato l’esibizione di Michele Esposito, come un cambio di stile per il ballerino, ma Raimondo Todaro non è stato d’accordo: “Non è che se cambi la musica hai cambiato stile”.

Alessandra Celentano non ha apprezzato la critica e ha sparato a zero contro il collega: “Acculturatevi… Fate brutta figura… Siete ignoranti… Ha parlato l’ignoranza… Informati meglio… Sei un ragazzino”.

All’ultima critica, Raimondo Todaro ha risposto in modo molto secco: “Ho fatto trent’anni di carriera uguale”.

Sabrina Ferilli show ad Amici, nella puntata del 2 aprile

Sabrina Ferilli è stata scelta come giurata della puntata serale di Amici del 2 aprile, in sostituzione di Stash, risultato positivo al Covid-19.

Dopo un primo siparietto con Giovannino, l’attrice ha intrattenuto ancora il pubblico televisivo con una richiesta un po’ insolita.

L’attrice ha chiesto a Maria De Filippi di sistemarle il microfono, che le dava fastidio nella schiena. Sabrina Ferilli ha spiegato la sua richiesta, lanciando una velata frecciatina alla conduttrice televisiva: “Tanto il microfonista non sarebbe mai entrato… Se lei non dà gli ordini… Posso ardere come Giovanna D’Arco… Frega un ca**o a nessuno”.