Raimondo Todaro lancia un guanto di sfida contro Carola. La ballerina sbotta: “Mi sento presa in giro”

Il serale di Amici è ormai ricco di guanti di sfida, nella prossima puntata del talent di Maria De Filippi le ballerine Carola (di Alessandra Celentano) e Serena (di Raimondo Todaro) saranno le protagoniste di una sfida lanciata dal Maestro latinista. Carola però non ha preso bene molto la lettera da parte di Raimondo Todaro.

Il guanto di sfida lanciato da Raimondo Todaro

Nella scorsa puntata del daytime Maria De Filippi ha annunciato altri guanti di sfida che i ragazzi dovranno affrontare nella prossima puntata del serale. Uno di questi è quello lanciato da Raimondo Todaro contro Alessandra Celentano che vede protagoniste le ballerine Serena da una parte e Carola dall’altra.

Il Maestro di danze latine nella sua lettera scrive: “Ho chiesto un guanto di sfida su una coreografia in cui ho chiesto espressamente che ci siano moti passaggi tecnici, forza, elasticità, interpretazione. Insomma un pochino di tutto per dimostrare che Serena è proprio brava. Visto che la Maestra Celentano sostiene che Serena non sarà mai una ballerina di alto livello, a differenza di Carola che ha tutto ciò che serve, è versatile e bravissima in tutto, sono proprio curioso di vedere sul palco tutta questa differenza abissale di cui tanto parla la Maestra”

La reazione di Carola al guanto di sfida

Carola ha accettato il guanto, anche perché a detta sua la coreografia le piace molto, ma non le sono piaciute le parole con cui Raimondo Todaro l’ha definita: “Mi piace, è un guanto che accetto, è la danza di Serena, perché è modern con tanta tecnica modern siamo nel suo. Spiccherà lei” ha detto infatti la ballerina di danza classica. Poi ha continuato “È come se mi prendesse in giro il maestro Todaro quando dice ‘è versatile in tutto, bravissima in tutto’. Non servono queste parole per elogiarmi, usa me per andare contro la maestra.

Usa quelle parole come se mi prendesse in giro, come se non lo pensasse realmente”.

Carola si sfoga con Luigi, Serena e Michele

Poco dopo, Carola continua a pensare al guanto di sfida e alla lettera di Raimondo Todaro e decide di sfogarsi con Luigi, Serena e Michele. La ballerina sostiene ancora una volta di sentirsi presa in giro dalle parole di Raimondo Todaro, anche perché lui – a differenza della Celentano con Serena – non le ha mai detto chiaramente cosa pensa di lei come ballerina e della sua danza.

“Perché non scrivi le cose come le pensi? Io non so cosa pensa di me, non me l’ha mai detto.

La Maestra dice sempre la sua verità, Raimondo non lo dice cosa pensa di me, ha sempre scherzato o preso per il cu*o, è una presa per il cu*o. Usa la Maestra, ma lo pensa”, afferma infatti Carola.

Le prove del guanto di sfida: Carola si fa prendere dallo sconforto

Serena e Carola si mettono subito al lavoro in sala per iniziare a provare e imparare la coreografia del guanto di sfida.

Carola, però, notando tutte le correzioni che le vengono fatte ha un momento di grande sconforto.

“Sento che farò una brutta figura, è molto difficile, devo essere resistente e rapida. Non voglio uscire facendo una brutta figura.

Non è un guanto equo, per niente, è una cosa che non risulterà mai bene. Ora come ora negli altri stili mi trovo in difficoltà”, afferma Carola in lacrime. La Maestra Celentano, venuta a conoscenza del momento buio che Carola sta attraversando la raggiunge in sala prove e cerca di supportarla e farla tornare a sorridere.

La Maestra infatti la conforta con queste parole: “Questo è il tuo problema dall’inizio dell’anno e da sempre nella tua vita, è il tuo unico problema (…) è un lavoro lungo che devi fare. Devi essere cosciente delle tue reali possibilità.

Una cosa come questa la puoi fare non bene, di più, il tuo è solo un problema di testa, di sentirsi una nullità, l’anello debole della squadra. (…) Ti devi levare le paranoie, hai tutto per essere una ballerina meravigliosa“.