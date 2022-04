Cristiano Malgioglio ha un fidanzato: chi è il compagno dell’artista e i dettagli sulla misteriosa relazione

Chi è il misterioso, nuovo compagno di Cristiano Malgioglio: come si sono conosciuti e che cosa fa la nuova fiamma del celebre artista e cantautore.

Giuseppe Cristiano Malgioglio è un noto personaggio televisivo italiano e paroliere, classe ’45, originario della Sicilia. Famoso per i suoi testi ma anche per essere un personaggio sopra le righe, in passato Malgioglio ha avuto numerose relazioni. Ecco tutti i dettagli sulla sua nuova fiamma.

Chi è la nuova fiamma di Cristiano Malgioglio: tutti i dettagli di una relazione riservatissima

Da ormai due anni sembra che Malgioglio abbia una relazione con uomo di 38 anni. Il nuovo compagno, di origini turche, sarebbe un nutrizionista che gestisce una palestra nel cuore di Istanbul insieme al fratello, in base ai pochi dettagli lasciati trapelare dal celebre artista.

Ed è proprio ad Istanbul che i due sembrano essersi conosciuti, nell’aprile del 2021. L’indiscrezione è trapelata nel salotto di Domenica In, dove Malgioglio ha raccontato di aver incontrato il giovane in piazza Taxsim in un Gran Bazar. Tra loro sarebbe scattato un vero e proprio colpo di fulmine, con un sorriso scambiato mentre l’artista stava scegliendo un tappeto da acquistare.

Nonostante la separazione forzata a causa della pandemia, il progetto della coppia sarebbe recarsi dalla madre del compagno, in Grecia, e di viaggiare insieme per il mondo.

La loro relazione è riservatissima, al punto che Malgioglio non ha mai rilasciato dichiarazioni dirette sulla sua vita privata. D’altra parte, anche il suo nuovo compagno sembra essere una persona piuttosto riservata, al punto che non esisterebbero fotografie che li raffigurino insieme.

Al momento non è noto nemmeno il nome di questa persona misteriosa che ha rubato il cuore dell’artista.

Le relazioni passate di Cristiano Malgioglio: “Sono un animale selvatico”

In un’intervista, Malgioglio ha spiegato di essere “Un animale selvatico, sono quello che abbandona sempre tutto”.

Nella sua vita ha avuto numerose relazioni, soprattutto a distanza. È stato legato al suo ultimo compagno, un ragazzo di origini tedesche molto più giovane di lui che vive a Dublino, per ben 10 anni. Sembra che i due si siano lasciati esattamente nel 2020 e, subito dopo, Malgioglio avrebbe infine incontrato il suo attuale compagno.