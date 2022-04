Nunzio reagisce ad Alessandra Celentano dopo un’esibizione ad Amici: “Perché ha sempre qualcosa da ridire?”

Nunzio non gradisce un commento di Alessandra Celentano riguardo una sua esibizione ad Amici. In studio si accende lo scontro tra allievo e maestra.

Clima teso ad Amici tra la squadra di Raimondo Todaro e quella di Alessandra Celentano. La maestra di danza ha criticato un’esibizione in duo di Nunzio e Serena su un omaggio a Casa Vianello, attaccando il ballerino che a suo dire avrebbe ostacolato la compagna. Nunzio, a quel punto, ha deciso di ribellarsi e ha duramente attaccato la severa insegnante di danza: “Perché ha sempre qualcosa da ridire?“.

Alessandra Celentano stronca Nunzio, l’allievo reagisce: è scontro ad Amici

Ad Amici è sempre più tensione tra Raimondo Todaro ed Alessandra Celentano e, dopo l’ennesimo scontro in puntata, il clima di nervosismo si è trasferito anche su un allievo: Nunzio.

La maestra di danza ha stroncato un’esibizione in duo di Nunzio e Serena, un omaggio a Casa Vianello e agli indimenticabili Raimondo Vianello e Sandra Mondaini. Esibizione che non ha convinto la Celentano che, al termine, l’ha bocciata senza mezzi termini: “Più che un balletto ho visto una scenetta, ma giustamente Casa Vianello… Capisco che un pluripremiato come Nunzio che non sa fare il moderno ostacoli Serena che poteva fare molto di più“.

A quel punto ad intervenire è lo stesso Nunzio, che ha deciso di ribellarsi al commento della maestra attaccandola: “Perché dopo ogni esibizione ha sempre qualcosa da ridire?

Non lo capisco. O ballo il mio e mi dice sempre qualcosa, o ballo Casa Vianello e mi dice sempre qualcosa: è assurdo, per non dire una parola che non piace a lei“. “È assurdo che io dica quello che penso?” la risposta della Celentano. Nunzio ribatte spiegando di aver fatto comunque una buona prova, nonostante l’esibizione non sia appartenuta al suo stile. La Celentano però lo stronca nuovamente e lo attacca: “Ormai gli allievi sono più maestri dei maestri, è veramente imbarazzante questa cosa“.

Raimondo Todaro e Alessandra Celentano: si riaccende lo scontro

Al termine dell’esibizione di Michele, che era in sfida con Nunzio e Serena, si riaccende lo scontro tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano.

Il maestro ritiene come il talento di Michele non sia affatto dovuto agli insegnamenti della collega: “Il nostro, brutto o bello che sia, è farina del nostro sacco. Di quello che fa Michele il tuo merito è lo 0%“.

Commento che ha provocato la repentina reazione della Celentano, che lo silura: “Allora, prima di tutto lui fa coreografie mie, quindi non possiamo dire la stessa cosa di te. E poi non prendo i meriti della bravura di Michele, io dico che Michele è bravo, che è diverso.

Quindi non dire cavolate. Io non prendo i meriti, io godo del fatto di avere un bravissimo ballerino quando voi non ce l’avete. Se ti rode, non è un problema mio“. Todaro resta però della sua idea: “Ma non è merito tuo, è inutile che lo vendi come un tuo allievo“.