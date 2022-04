25 aprile Festa della Liberazione 2022: gli eventi e come si festeggia quest’anno in tutta Italia

Il 25 aprile 2022 si festeggia la Liberazione dal regime fascista e dall'occupazione nazista compiuta delle forze partigiane. Quali sono gli eventi organizzati per la ricorrenza.

La festa della Liberazione è una delle ricorrenze più importanti che ci ricorda i terribili anni della guerra e dell’oppressione nazi-fascista. Il 25 aprile è la data simbolica scelta per ricordare le azioni di sommossa dei partigiani che hanno liberato l’Italia dalla dittatura di Mussolini e dall’occupazione della Germania nazista. Quest’anno le regioni si sono organizzate per festeggiare la ricorrenza con eventi di ogni tipo, dalle sagre ai festival alle fiere alimentari.

Dal Piemonte alla Campania, come si festeggia il 25 aprile 2022

Per celebrare il 25 aprile 2022 le regioni si sono organizzate con eventi di ogni tipo per avvicinare giovani e adulti a tale ricorrenza.

Nel nord Italia ad esempio, la Lombardia e il Piemonte hanno organizzato festival, street food, raduni e fiere che occuperanno il ponte da venerdì 23 aprile a lunedì 25 marzo. Anche in Toscana e Emilia-Romagna saranno presenti mostre, festival e fiere all’insegna del cibo, come la Fiera dell’asparago in provincia di Ferrara.

Spostandoci a Sud invece, la Campania ha deciso di festeggiare la Liberazione con il Comicon, che si terrà a Napoli dal 25 al 28 aprile. Tra il capoluogo campano e Salerno saranno imbastite sagre alimentari, come quella del carciofo e della fava.

Festa della Liberazione: che cos’è e perché si celebra

La festa della Liberazione, chiamata comunemente solo 25 aprile, è una ricorrenza importante per il nostro Paese. Ogni anno, in questa data simbolica, si ricordano e riconoscono i sacrifici compiuti dalla Resistenza italiana per cacciare il nazifascismo. Il 25 aprile 1945 il CLNAI (Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia), la cui sede principale era a Milano, incitò una rivolta da parte degli oppositori al regime, spingendo i partigiani del Nord Italiana a insorgere contro Mussolini e l’oppressore nazista e proclamando la fine della dittatura.

Questa festività vuole ricordare il coraggio delle forze partigiane e festeggiare la liberazione dal fardello del fascismo, dopo 20 anni di dittatura e 5 di guerra.

Le insurrezioni partigiane e la resa di Caserta

La festa della Liberazione racchiude l’essenza di un popolo oppresso dal regime fascista e dall’incombente ombra del nazismo che si stava espandendo sul suolo italiano. Il 25 aprile 1945 il CLNAI ordinò alle forze partigiane di insorgere e ribellarsi alla dittatura di Mussolini, attaccando i presidi occupati dalla Germania e liberando Milano dall’occupazione nazista.

In concomitanza con le azioni degli Alleati, che invasero la penisola per sollevarla definitivamente del controllo fascista, i partigiani misero in atto una vera e propria guerra civile; gradualmente, la fascia settentrionale dell’Italia venne liberata. Il 29 aprile 1945, la Germania, l’Italia e il Giappone firmarono la resa di Caserta sancendo così la sconfitta definitiva delle potenze dell’Asse.