Claudio Bisio e Sandra Bonzi raccontano il loro primo incontro: “Mi ha vomitato in macchina, mi ha conquistato”

Claudio Bisio e Sandra Bonzi si raccontano in occasione dei 30 anni dal loro primo incontro: ecco come si sono conosciuti e, infine, innamorati.

Claudio Bisio festeggia 30 anni dal primo incontro con la moglie Sandra Bonzi. In un’intervista hanno rivelato come si sono conosciuti e qual è stato l’episodio che li ha fatti innamorare l’una dell’altro.

Claudio Bisio racconta il primo incontro con la moglie Sandra Bonzi: “aveva una doppia vita”

Claudio Bisio e Sandra Bonzi si sono conosciuti nel 1992. La coppia ha avuto due figli, Alice e Federico, e ha raccontato i retroscena dietro la loro lunga relazione. “Era il 1992 a Boario – inizia a raccontare Claudio Bisio a Il Corriere della Sera – L’ho riaccompagnata a casa a Milano e ho scoperto che aveva una doppia vita: di giorno era una pierre rigorosa e impeccabile, la più brava che avessi mai incontrato”.

Bisio prosegue il racconto spiegando che “di notte si trasformava: animava un locale con un gruppo di amiche, a furia di canti e balli. Pensi che si facevano chiamare ‘La polpa pronta’. Poi vabbè, la sera che mi ha vomitato in macchina mi ha conquistato definitivamente”.

Come si sono conosciuti Claudio Bisio e la moglie: il racconto di Sandra Bonzi

Sandra Bonzi ha invece voluto ricordare un episodio che le ha fatto capire di essersi innamorata del suo attuale marito. Sempre a Boario, spiega nell’intervista, “La sera stessa, a tavola, lui ha fatto una battuta che mi è piaciuta poco e allora io mi sono chiusa a riccio.

Lui se n’è accorto e ha provato più volte a chiedermi che cosa fosse successo”. Davanti al rifiuto di lei di fornire una spiegazione, “è successo che Claudio all’improvviso, davanti a tutti, si è inginocchiato ai miei piedi dicendo: ‘Se tu non mi parli, io da qui non mi muovo’.”

Chi è Sandra Bonzi e chi sono i figli avuti con Claudio Bisio

Sandra Bonzi è nata il 29 settembre 1964 a Bolzano. Lascia la sua città per proseguire gli studi a Milano. Scrittrice e giornalista, ha sposato Claudio Bisio nel 2003.

La coppia ha avuto la prima figlia Alice nel 1996, mentre Federico è nato nel 1998. Entrambi i figli non sono mai apparsi sotto i riflettori o in compagnia dei genitori. Del resto, sia Bonzi sia Bisio sono piuttosto riservati sulla loro relazione e non hanno mai lasciato spazio al gossip. Si sa che condividono molte passioni, tra cui quella della lettura per i romanzi gialli.