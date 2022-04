Gli eredi della terra, la seconda puntata in onda su Canale 5: la trama e le anticipazioni

Domenica 24 aprile 2022 su Canale 5 va in onda la seconda serata evento in compagnia dei protagonisti di Gli eredi della terra. L’arrivo del nuovo titolo, sequel della già vista nel 2020 La Cattedrale del Mare, non ha incuriosito come sperato il pubblico della rete che però spera di superare il quasi 9% di share del primo appuntamento andato in onda a Pasqua. Per riuscire a conquistare il pubblico riprenderà la trama catapultandolo nuovamente nella Barcellona del 1387 dove la storia di Hugo Llor riserverà loro non poche sorprese, con il giovane che andrà con forza contro i nobili corrotti che stanno mettendo al tappeto la sua città.

Gli eredi della terra: la seconda puntata evento su Canale 5

Canale5 nella prima serata di domenica 24 aprile 2022 torna a proporre il sequel dell’acclamata serie spagnola La cattedrale del Mare. A partire dalle ore 21:30 va in onda la seconda puntata de Gli eredi della terra composta da tre episodi, ispirata come sempre dal romanzo omonimo di Ildefonso Falcones e diretto ancora una volta dal regista Jordi Frades.

Gli eredi della terra: la trama della seconda puntata

Il primo dei tre episodi ha il titolo di Ferita e ci mostrerà come Hugo e Regina inizino clandestinamente ad avere una relazione, alle spalle del marito di lei e della promessa sposa di lui.

Il giovane si prende anche cura di Mercè, una bambina appena nata mentre con l’aiuto del suo schiavo Barcha, si fa notare come produttore del mondo del vino. In questo modo finisce per essere nominato direttore della cantina di Roger Puig, uno dei responsabili dell’omicidio di Estanyol ai quali giura vendetta.

Il secondo episodio ha il titolo di Schiavi e ci mostrerà un Hugo in difficoltà.

A metterlo sotto scacco sarà la sua stessa amata Regina che lo minaccia che se sposerà la figlia del taverniere lei andrà a spifferare a tutti il suo tradimento nei confronti di Roger Puig.

Nel frattempo Llor passa informazioni a Bernat per cercare di rovinare proprio il potente Puig grazie all’aiuto dela stessa Regina.

Terzo episodio di serata dal titolo di Beatriz nel quale Bernet e Mercè coronano il loro sogno d’amore sposandosi e dando vita ad un bambino anche se Mercè poco dopo scomparirà allarmando Hugo che indagherà per scoprire cosa sia successo. Un ruolo fondamentale lo avrà nuovamente Regina che sembrerà avere qualcosa da nascondere.