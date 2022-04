LDA dopo l’eliminazione ad Amici commenta su Instagram: “Esperienza che ricorderò per tutta la mia vita”

Eliminato nel corso della puntata di Amici andata in onda ieri sera, LDA ha voluto ringraziare tutti per la bellissima esperienza vissuta. Il giorno dopo l’uscita dalla scuola, il figlio di Gigi D’Alessio ha condiviso alcune Instagram stories per ringraziare Maria De Filippi, i compagni e non solo, manifestando gratitudine. “Siete veramente speciali” le sue parole.

LDA ringrazia tutti: le prime parole dopo l’eliminazione ad Amici

L’eliminazione di LDA dal serale di Amici ha rappresentato la vera grande sorpresa della puntata andata in onda ieri sera. La sua esperienza nel talent di Canale5 si chiude qui e, dopo le forti emozioni di ieri, ha voluto parlare a mente lucida a tutti coloro che l’hanno sostenuto.

Attraverso alcune stories condivise sul proprio profilo Instagram, Luca D’Alessio ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo l’eliminazione ringraziando tutti: “Ragazzi, ci tenevo tantissimo a ringraziarvi per il calore che mi state dando, siete veramente speciali, vi voglio proprio bene, ve lo giuro“.

Da Maria De Filippi ai vocal coach, la sentita gratitudine di LDA tocca tutti coloro che hanno reso la sua avventura ad Amici indimenticabile: “È stata un’esperienza troppo bella, un’esperienza che ricorderò per tutta la mia vita.

Tutti i ragazzi, tutte le persone che lavorano, tutti i macchinisti, Maria, la redazione, la produzione, tutti voi che siete venuti a guardarci, i vocal coach. Ringrazio tutti, dalla prima all’ultima persona. Sono stati tutti quanti speciali“.

LDA eliminato ad Amici: le lacrime di Nunzio e il ringraziamento a Maria De Filippi

Un’eliminazione che ha sorpreso tutti quanti e che ha provocato una crisi in Nunzio, grande amico di LDA e che era proprio al ballottaggio assieme a lui.

Il ballerino è scoppiato a piangere definendo l’eliminazione del cantante ingiusta.

Supportato anche da Maria De Filippi, LDA ha cercato di spiegargli come non si sentisse più a suo agio nella scuola, parlando di un malessere riscontrato nell’ultimo periodo e che l’ha portato a spegnersi gradualmente: “È palese agli occhi di tutti che non sono più Luca, quello di prima, quello che c’è stato al pomeridiano. Quindi è giusto che resti tu“.

Il figlio di Gigi D’Alessio ha voluto spendere parole al miele anche per Maria De Filippi, ringraziandola: “Ti devo ringraziare, perché mi hai fatto diventare Luca. Tramite me, inconsapevolmente hai fatto aprire gli occhi a tante persone e mi hai fatto diventare Luca“.