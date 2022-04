L’ex naufrago dell’Isola dei Famosi Davide Di Porto racconta il suo dramma: “Oggi campo di espedienti”

Una caduta nel baratro quella di Davide Di Porto, ex concorrente dell’Isola dei Famosi nell’edizione del 2010, condotta all’epoca da Simona Ventura. L’uomo, dopo aver avviato la sua carriera televisiva è poi finito nel porno, e oggi deve vivere di espedienti, rovistando nella spazzatura per trovare oggetti da vendere. Di Porto ha raccontato la sua esperienza in un’intervista, spiegando come la televisione lo abbia cancellato dopo la breve notorietà.

Davide Di Porto, dall’Isola dei Famosi alla vita di espedienti

Forse alcuni ricorderanno Davide Di Porto, ex personal trainer diventato celebre dopo la sua partecipazione all’Isola dei Famosi nel 2010, quando la trasmissione era ancora ospitata dalla Rai.

Oggi l’uomo racconta la parabola discendente che l’ha portato sul lastrico con un’intervista a Nuovo, nonostante dopo l’esperienza nel reality fosse diventato una personalità televisiva, con ospitate in diverse trasmissioni.

“La tv mi ha gettato come un rifiuto dopo avermi sfruttato“, dichiara Di Porto, “I vertici hanno paura di me, ma io non temo loro. Ho tante cose ancora da raccontare e da fare, non mi arrendo e se il lavoro non c’è, me lo invento!“. L’uomo infatti spiega: “Non mi vergogno a dirlo: oggi campo di espedienti e cerco nell’immondizia oggetti e cose da vendere“.

Dopo il reality la carriera nel cinema porno di Davide Di Porto

Dopo che i riflettori degli studi televisivi si sono spente per lui, Di Porto ha provato con una carriera come attore a luci rosse, poi anche quella finita bruscamente.

“La pornografia non è l’ambiente meraviglioso che tutti continuano a raccontare“, ha raccontato, spiegando che l’ha lasciato senza possibilità di trovare un nuovo lavoro.

Davide Di Porto non lesina una critica anche al programma che l’ha reso brevemente famoso: “La gente mi ferma per strada e mi chiede perché, in mezzo a quella marmaglia di naufraghi sconosciuti che ci sono a L’Isola dei Famosi non ci sono anche io.

Chiamano i personaggi come I cugini di campagna e playboy scaduti come Antonio Zequila e non me?“.