Floriana Secondi criticata dal figlio dopo l’Isola dei Famosi, a Verissimo rivela: “Non mi ha voluto parlare”

Reduce dall’esperienza all’Isola dei Famosi, Floriana Secondi ripercorre la sua avventura nel reality in un’intervista a Verissimo. Un viaggio rivelatosi complesso per l’ex naufraga, che ha più volte battibeccato con i compagni di viaggio mostrando un carattere a tratti rude e che anche il figlio non ha particolarmente gradito: “Non mi ha voluto parlare per un po’ di giorni“.

Floriana Secondi fa autocritica dopo L’Isola dei Famosi: “I miei sbagli“

Una delle grandi protagoniste dell’Isola dei Famosi si racconta oggi pomeriggio a Verissimo, ospite nel salotto di Silvia Toffanin. Si tratta di Floriana Secondi, eliminata dal gioco da poche puntate, che nel reality ha dato tutta se stessa mostrandosi schietta e senza peli sulla lingua e alimentando numerose polemiche con i compagni di viaggio.

In studio l’ex naufraga spiega la difficoltà principale riscontrata all’Isola: “Mi sento di spiegare alle persone a casa che è un reality tosto. Il conto più difficile che ho dovuto fare è con la noia. Ero tanto tempo da sola, e ho coperto ruoli che nessuno ha ricoperto“.

Floriana Secondi spiega gli sbagli commessi in Honduras, che l’hanno poi portata all’eliminazione: “Io ho imparato e capito quali sono stati i miei sbagli: mi sono persa, mi sono preoccupata troppo del fare o del non fare degli altri, degli escamotage degli altri, e ho perso il mio obiettivo.

Questo è stato il mio più grande problema e mi sono persa, non ho più cercato di pensare ad essere quello che volevo, quindi mi arrabbiavo con tutto quello che notavo di sbagliato, ed è quella la brutta figura che ho fatto“.

Floriana Secondi criticata dal figlio dopo L’Isola: “Ci è rimasto malissimo“

Molti hanno giudicato il percorso di Floriana Secondi un’opportunità sprecata, e anche la famiglia non ha accettato di buon grado la sua eliminazione e i comportamenti manifestati in Honduras.

Parlando del figlio, l’ex gieffina confessa: “Mio figlio non mi ha voluto parlare per un po’ di giorni, lui è diverso da me, ci è rimasto malissimo, anche il mio compagno. Ho poi dovuto fare i conti a casa con le persone che mi voglio bene veramente, e sono stata criticata tantissimo giustamente“.

Parlando del rapporto con il figlio e delle critiche da lui ricevute, svela: “È molto critico con me lui, è il mio giudice. Lui è il mio opposto, il mio alter ego: lui è calmo, non è irrequieto come me, e pensa tanto prima di agire. Mi ha detto: ‘Mamma, potevi fare meglio, sono arrabbiato che sei tornata, volevo vincessi tu’.

Il mio compagno poi mi ha fatta nera perché è ancor più giudizioso di mio figlio, ha detto che era rimasto male“.