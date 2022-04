Floriana Secondi furiosa con tutti i naufraghi dell’Isola: “Gente a cui non darei neanche il cane”

Carmen Di Pietro ha vinto la prova leader e ha nominato la coppia formata da Clemente Russo e Floriana Secondi. Quest’ultima non ha preso per niente bene la nomination. Le sue parole.

Nell’ultima puntata de L’Isola dei Famosi andata in onda il 7 aprile, Carmen Di Pietro ha nominato la coppia formata da Clemente Russo e Floriana Secondi. Quest’ultima non ha preso molto bene la nomination facendolo presente già in puntata. Poco dopo la diretta ha iniziato ad inveire contro tutti i naufraghi. Le sue parole contro i compagni di avventura e i motivi della nomination.

Carmen di Pietro nomina Clemente Russo e Floriana Secondi

Nella puntata dell’Isola dei Famosi del 7 aprile, Carmen Di Pietro ha vinto la prova leader esentandosi dalle nomination. Ha scelto, invece, a sua volta di nominare Clemente Russo (e quindi anche Floriana Secondi che fa coppia con lui) a causa di una frase infelice pronunciata dallo sportivo.

Carmen Di Pietro, infatti, motiva la sua nomination con queste parole: “A me nessuna delle coppie ha fatto niente, ma non mi è piaciuta una frase di Clemente che ha detto che le persone deboli non possono stare su quest’isola. Facendomi intendere che le persone di una certa età non possono affrontare l’Isola dei Famosi e questo non mi è piaciuto assolutamente, per cui io vado per Clemente e Floriana e io non ho niente contro Floriana”.

Floriana si lamenta per la nomination di Carmen Di Pietro

Sin da subito Floriana ha iniziato a lamentarsi per la nomination ricevuta, anche se tutti i suoi compagni le continuavano a ripetere che fosse solamente un gioco con delle dinamiche e delle regole.

Poco dopo la diretta, Floriana ha iniziato ad inveire contro gli altri naufraghi mostrando tutto il suo risentimento per la nomination. Estefania Bernal lo ha fatto sapere a Carmen Di Pietro: “Floriana se l’è presa, ma non se la deve prendere è un gioco. Prima o poi andremo tutti in nomination. Se a te non è piaciuto un commento di Clemente, ci sta fare la nomination”. Carmen ha riposto: “Se Clemente sta in coppia con Floriana, non è colpa mia.

Io non ho niente contro di lei. Bisogna accettare le regole del gioco”.

Floriana Secondi inveisce contro gli altri naufraghi per la nomination

Floriana, però, ha preso davvero male il fatto di essere stata nominata e ha iniziato ad inveire contro i suoi compagni d’avventura dichiarando di voler tornare a casa e rivedere suo figlio.

“In questi 4 giorni mi metto a prendere il sole, ve lo posso giurare.

Io in mezzo agli infami non ci voglio stare, voglio andare a casa. Non vedo l’ora. Tanto io ho da fare. La pubblicità che mi sono fatta, mi basta“, ha detto infatti la vincitrice del Grande Fratello 3.

Estefania Bernal ha cercato di calmarla, ma Floriana se l’è presa direttamente con lei dicendo: “Non ti devi mettere in mezzo, ti devi fare gli affari tuoi. Vai, per favore. Fammi la cortesia. Stai facendo pure tu la populista, poi mi stai antipatica pure te. Populista significa che fai i discorsi di convenienza che piacciono a tutti. Vai. Non ti ho chiesto niente, puoi andare grazie“.

Edoardo Tavassi ha dato un consiglio a Floriana: “Conta fino a dieci. Sei impulsiva“, ma lei ormai troppo presa dalla rabbia ha continuato ad inveire: “Credimi amico mio, voglio andare a casa, voglio vedere mio figlio.

Ora sto qua quattro giorni a farmi mangiare dai mosquitos e a sentire gente a cui non darei neanche il cane da portare a spasso”.