Mara Venier e Raoul Bova e il bacio a Domenica In: il siparietto in studio tra la conduttrice e l’attore

Bacio in diretta tra Mara Venier e Raoul Bova nello studio di Domenica In. La conduttrice svela ironica di amare il cinema-verità, portando l'attore ad avvicinarsi a lei e darle uno sfuggente bacio.

Divertente siparietto nello studio di Domenica In, dove Mara Venier ha invitato Raoul Bova per un’intervista. Parlando della carriera sul set, l’attore ha spiegato come vengano tradizionalmente scoccati i baci cinematografici. La conduttrice a quel punto si avvicina a lui e insieme improvvisano una scena che, tuttavia, non la soddisfa. “Io amo il cinema-verità” l’ironico commento di zia Mara prima di un “vero” bacio con l’attore.

Raoul Bova e Mara Venier: il siparietto sui baci cinematografici

A Domenica In Raoul Bova ripercorre la sua carriera, che lo vedrà presto in tv nella fiction Don Matteo, nei panni del nuovo personaggio di Don Massimo.

Raccontando il suo impegno sul set nel corso degli anni, l’attore ha anche parlato con la conduttrice dei cosiddetti baci cinematografici, baci finti ma che appaiono reali grazie all’inquadratura delle telecamere.

Mara Venier a quel punto lo invita a simulare un bacio cinematografico in diretta, scatenando le risate e gli applausi del pubblico in studio. “Fammi vedere” gli chiede, con Bova che le risponde: “La scena era un abbraccio, e poi c’è il bacio“. La conduttrice a quel punto toglie gli occhiali, si avvicinano e si abbracciano per poi scoppiare a ridere.

“Guarda che io ho fatto l’attrice, io baciavo vero” il commento della ‘zia Mara’ tra le risate in studio.

La conduttrice e l’attore cercano di impegnarsi nella simulazione di un bacio cinematografico, con Raoul Bova che le spiega come la bocca venga appoggiata alla guancia. “Mai baciato così” svela ironica Mara Venier, ricevendo la risposta del suo ospite su come vengano organizzati questi finti baci sul set: “Sì, ma la camera inquadra come se fosse un bacio“.

La padrona di casa, a quel punto, si lascia andare ad un altro commento ricordando i suoi baci scoccati sul set: “Lo so, però io amo il cinema-verità“.

Scoppiata a ridere e supportata dagli applausi del pubblico, la conduttrice si siede nuovamente alla sua postazione per poi essere raggiunta da Raoul Bova, che le dà uno sfuggente bacio sulla bocca. Pochi istanti dopo, Mara Venier legge in diretta un messaggio del marito Nicola Carraro che ha commentato il bacio: “Mi ha scritto mio marito: ‘Siparietto bacio numero uno’. Ah Nicola allora ti è piaciuto? Allora lo ribacio se ti è piaciuto“. Commento che scatena ulteriori risate in studio.