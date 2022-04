Soleil Sorge e l’amicizia finita con Alex Belli dopo il Grande Fratello Vip: l’ex Vippona svela il motivo

Soleil Sorge svela per quale motivo sia finita l'amicizia con Alex Belli dopo il Grande Fratello Vip. La ragazza parla di una "mercificazione" del loro rapporto, la confessione.

Archiviata l’esperienza al Grande Fratello Vip, Soleil Sorge ha deciso di fare piazza pulita attorno a sé chiudendo ogni tipo di rapporto con gli ex compagni di viaggio. Da Jessica e Clarissa Selassié, che ha smesso di seguire sui social, alla fine dell’amicizia con Alex Belli che tanto ha fatto discutere. Il loro rapporto è definitivamente concluso, con la ragazza che accusa l’attore di averlo mercificato.

Soleil Sorge e la fine dell’amicizia con Alex Belli: parla l’ex gieffina

Soleil Sorge è tornata a parlare del discusso rapporto con Alex Belli che ha catalizzato le dinamiche del Grande Fratello Vip6.

La ragazza, attualmente impegnata a La Pupa e il Secchione Show nel ruolo di giudice, ha rilasciato una lunga intervista a Fanpage in cui ha parlato dell’amicizia naufragata con l’attore. Nella Casa di Cinecittà i due si sono avvicinati ed hanno instaurato quella famosa “chimica artistica” che ha rappresentato un po’ il fil rouge di questa edizione.

Se inizialmente Soleil credeva realmente in questa amicizia speciale, a seguire ha iniziato ad accorgersi che tale rapporto si stava indirizzando verso un “triangolo amoroso” assieme a Delia Duran, triangolo al quale non si sentiva appartenere.

La ragazza accusa così Alex Belli, spiegando per quale motivo si sia gradualmente distaccata da lui: “La mercificazione del nostro rapporto, il voler incessantemente ribadire questa storia di un possibile triangolo, quando io non ero mai stata interessata ad avere nemmeno un rapporto con lui oltre l’amicizia, mi ha distaccata, lasciandomi perplessa rispetto alla possibilità che ci fosse una ricerca forzata di certe situazioni. Se la nostra amicizia è finita è perché quando conosci una persona e ti affezioni, alcune vicende ti fanno cambiare idea su quelle persone“.

Soleil Sorge smette di seguire Jessica e Clarissa Selassié su Instagram

Dall’intervista rilasciata a Fanpage si deduce, dunque, come i rapporti tra Alex Belli e Soleil Sorge si siano definitivamente raffreddati e come non ci sia più alcun contatto tra loro.

Tuttavia l’ex gieffina non ha voluto troncare solo con l’attore, ma ha deciso di fare piazza pulita attorno a sé. Su Instagram, infatti, ha deciso di non seguire più Clarissa e Jessica Selassié, quest’ultima vincitrice del reality, con le quali non ha mai realmente instaurato un buon legame.

L’ex gieffina è invece rimasta in ottimi rapporti con numerosi altri ex gieffini, da Katia Ricciarelli ad Alessandro Basciano, sino a Sophie Codegoni, con la quale ha anche fatto un’intervista di coppia nel salotto di Verissimo.