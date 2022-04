Un posto al sole anticipazioni delle puntate della soap da lunedì 25 aprile a venerdì 29 aprile: trama

Un posto al sole riconquista il preserale di Rai3 dopo la meritata pausa del weekend per continuare a svelare le vicissitudini dei suoi amati protagonisti della storia. Sarà un’altra settimana intensa all’ombra del Vesuvio nella quale i cinque nuovi episodi settimanali mostreranno emozioni e colpi di scena. Le nuove puntate vanno in onda a partire da lunedì 25 aprile 2022 dalle ore 20:45 fino a venerdì 29 aprile 2022.

Tutte le anticipazioni della trama dei cinque nuovi episodi di Un posto al sole in onda ogni giorno a partire dalle ore 20:45.

Un posto al sole: le anticipazioni delle puntate in onda dal 25 aprile

Un posto al sole va in onda su Rai3 a partire dalle ore 20:45 di lunedì 25 aprile 2022, ritornando nella sua consueta e famosa fascia preserale dopo il weekend di pausa dato ai suoi telespettatori.

Il pubblico potrà seguire nuovamente le vicende della soap che mostrerà i suoi alterni sviluppi che la animano tra gelosie, intrighi d’amore e vendette personali, tutte in onda fino a venerdì 29 aprile 2022.

Un posto al sole: anticipazioni puntata in onda il 25 aprile 2022

Lo scontro tra Stefano e Riccardo avrà per quest’ultimo delle serie ripercussioni professionali. Ornella e Raffaele vivono l’ennesima crisi proprio mentre la donna deve gestire la delicata situazione in ospedale con Rossella.

Samuel e Speranza stanno per vivere la prima volta quando un arrivo imprevisto e decisamente ingombrante rovinerà la loro intimità.

Un posto al sole: anticipazioni puntata in onda il 26 aprile 2022

Raffaele è stremato dall’andamento del proprio matrimonio con Ornella che sarà sempre più impegnata nelle vicende dell’ospedale. Rossella verrà a sapere cosa le nasconde Riccardo mentre Roberto sentirà la nostalgia di Marina, nonostante la donna non ne voglia sapere e rivolga le sue attenzioni a Chiara e Nunzio.

Speranza avrà bisogno dell’aiuto di Samuel, Mariella e Guido, ma il padre farà di tutto per averla in pugno.

Un posto al sole: anticipazioni puntata in onda il 27 aprile 2022

Lara e Roberto sono pronti a festeggiare la vendita dell’albergo mentre Chiara arriverà a prendere una difficile decisione che Nunzio non condividerà. Rossella da credito a dei pettegolezzi su Riccardo e Virginia. Il momento difficile per Ornella e Raffaele continua ed i due non riescono nemmeno a parlare tra di loro. Espedito è arrivato in compagnia dei temibili fratelli di Speranza e le cose sembrano mettersi male per Samuel.

Un posto al sole: anticipazioni puntata in onda il 28 aprile 2022

Chiara è pronta a confessare quanto accaduto nell’incidente che ha portato alla morte del padre, con che Nunzio dovrà decidere se stare vicino o meno alla sua ragazza.

Marina affronterà Roberto cercando di impedire di vendere l’Albergo Petrone. Ornella e Raffaele vivono da separati in casa e sono ancora freddi l’uno con l’altra mentre anche i rapporti tra Rossella e Riccardo sembrano sempre più tesi al contrario di Samuel e Speranza che finalmente possono finalmente vivere il loro amore.

Un posto al sole: anticipazioni puntata in onda il 29 aprile 2022

Determinata a prendere le difese di Chiara, Marina metterà Roberto spalle al muro.

Cresce il rapporto di amicizia tra Raffaele ed Elvira e il portiere si troverà a gestire un momento imbarazzante e carico di disagio che farà pensare ad altro. Approfittando del coinvolgimento emotivo di Giuditta, Renato sembra deciso a sfruttare la situazione a suo vantaggio, ma una visita inaspettata darà una svolta imprevista ai suoi piani.