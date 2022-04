Il paradiso delle signore anticipazioni della puntata di domani: Flora ha deciso il suo futuro. La trama

Il paradiso delle signore va in onda martedì mostrandoci i saluti di Flora a tutti i membri del Paradiso. Cosa succederà nell'episodio in onda domani sempre sulla Rai.

Martedì 26 aprile 2022 nel pomeriggio di Rai1 prende posto il secondo appuntamento settimanale con Il paradiso delle signore. Il 157esimo episodio della soap in onda a partire dalle ore 15:55 porrà l’accento sulla decisione della stilista del Paradiso Flora, ormai decisa a lasciare l’Italia per andare negli Stati Uniti. La Ravasi ha infatti scelto il suo destino a tal punto da salutare i colleghi prima della tanto bramata partenza che le darà oltre ad un nuovo lavoro anche una nuova vita.

Il paradiso delle signore: le anticipazioni dell’episodio di domani martedì 26 aprile

Stefania è ormai stanca di tenere il suo segreto e confessa ad Irene di essere sotto ricatto, raccontandole tutta la verità e la sua decisione di lasciare Marco per il bene e per salvare Gloria.

Di contro il giovane Sant’Erasmo non ha nessuna intenzione di rinunciare alla Colombo, pronto come è a chiedere la sua mano ufficializzando il loro fidanzamento.

Intanto Flora sembra essere molto decisa a non tornare indietro ed a portare avanti la sua scelta di andare negli Stati Uniti, tanto che saluterà i suoi colleghi dicendogli addio prima di partire dall’Italia. Nel frattempo Marcello sembra aver scelto di lasciare Ludovica.

Beatrice non sa come fare ad allontanarsi da Dante per il suo bene e si sforza di farlo ma l’uomo la spiazza con un atteggiamento propositivo e di pentimento.

Sarà proprio lui a rivelare a Fiorenza di aver rinunciato ad acquisire il marchio del grande magazzino arrivando dopo a chiedere scusa a tutto lo staff del Paradiso, spiazzando tutti.

Il paradiso delle signore: le anticipazioni settimanali

Martedì 26 aprile 2022 continuano le vicende della soap a ambientata a Milano con nuovi ed inattesi sviluppi. Se ti sei perso gli sviluppi delle trame degli episodi andati in onda questa settimana puoi recuperarle a questo link, rimanendo in pari con la programmazione e spulciando nel futuro de Il paradiso delle signore.