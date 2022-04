Il paradiso delle signore anticipazioni delle puntate da lunedì 25 aprile a venerdì 29 aprile: la trama

Nuova settimana ricca di sviluppi per l’amata soap di Rai1 al via lunedì 25 aprile 2022. Il paradiso delle signore mostrerà al suo affezionato pubblico i suoi nuovi cinque episodi settimanali andando in onda fino a venerdì 29 aprile 2022 come sempre sulla rete ammiraglia della televisione pubblica. La soap ambientata a Milano dovrà svelare cosa ne sarà della partente Flora, sempre più decisa a lasciare quel luogo ormai ostile per via della storia d’amore andata a male con Umberto, oltre che mostrarci cosa comporterà il risveglio di Beatrice.

Le anticipazioni delle puntate in onda su Rai1 a partire dalle ore 15:55 di lunedì, con l’ultimo appuntamento settimanale che sarà visibile nel pomeriggio di venerdì.

Il paradiso delle signore: le anticipazioni

Il pubblico di Rai1 si imbatterà nuovamente nelle vicende de Il paradiso delle signore a partire da lunedì 25 aprile 2022, come sempre a partire dalle ore 15:55. Nelle righe che seguono gli appassionati possono scoprire gli sviluppi della trama dei prossimi cinque episodi che promettono delle forti emozioni dopo le vicende della scorsa settimana, che nel caso qualcuno si fosse perso può controllare al seguente link.

Il paradiso delle signore: anticipazioni lunedì 25 aprile 2022

Gemma ha da ridire a Stefania dopo avere scoperto che lei e Marco hanno una storia e promette che gliela farà pagare.

Beatrice finalmente è libera di uscire dall’ospedale e Vittorio le propone di stare da lui scatenando le gelosie di Dante. Armando e Agnese si occupano della figlia di Anna mentre Flora annuncia di aver accettato la proposta dall’America per il nuovo lavoro e si prende la sua rivincita con Adelaide.

Il paradiso delle signore: anticipazioni martedì 26 aprile 2022

Stefania racconta ad Irene di essere sotto ricatto da Gemma e si decide a lasciare Marco per salvare Gloria.

Il giovane Sant’Erasmo ha deciso di fare alla Colombo la proposta di fidanzamento. Flora è pronta a partire e dice addio ai suoi colleghi mentre Marcello sembra deciso a lasciare Ludovica. Beatrice si sforza di allontanarsi da Dante che intanto deve ammettere le sue colpe.

Il paradiso delle signore: anticipazioni mercoledì 27 aprile 2022

Stefania deve convincersi a rinunciare a Marco. Vittorio capisce quanto Beatrice soffra il distacco da Dante e inizia a chiedersi cosa giusto da fare per porre argine alla situazione. Marcello rompe definitivamente con Ludovica che trova in Torrebruna un abile spalla.

Umberto offre il colpo di scena e decide di lasciare Adelaide per correre a fermare Flora in partenza per l’America, ha deciso che è lei che vuole.

Il paradiso delle signore: anticipazioni giovedì 28 aprile 2022

Marco fa la proposta a Stefania che però rifiuta la proposta per difendere sua madre.

Torrebruna non perde tempo e chiede a Ludovica di fare un viaggio insieme alla volta della Grecia. Adelaide capisce che Umberto ama davvero Flora e per questo è disposto a lasciare la Villa che era il luogo del loro amore. La figlia di Anna sceglie di voler rimanere a Milano mentre nel frattempo, insperatamente grazie a Vittorio, Dante e Beatrice si riavvicinano.

Il paradiso delle signore: anticipazioni venerdì 29 aprile 2022

Anna e Salvatore si sposano ed il Paradiso si prende un giorno di pausa. Gloria si rende conto che la figlia Stefania sta rinunciando all’amore della sua vita per il suo bene e così decide di consigliare Marco di andarsi a costituire di nascosto. Ludovica accetta l’invito di Torrebruna ma al momento della partenza Marcello corre da lei per riconquistarla. Dante cede le sue quote del Paradiso ad Adelaide, ignaro che la Contessa sta pianificando la sua vendetta contro Umberto.

Sarà i gesto di Marco a chiudere la settimana con un gesto eclatante al matrimonio di Anna e Salvatore dove confessa l’amore per Stefania.