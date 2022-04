L’Isola dei Famosi accoglie 3 nuovi concorrenti, si arricchisce il cast: l’indiscrezione sui nuovi nomi

Si rimpolpa il cast de L'Isola dei Famosi dopo l'annuncio del prolungamento di questa edizione sino a fine giugno. In arrivo 3 nuovi concorrenti, i rumors sui nomi.

Il cast de L’Isola dei Famosi si arricchisce e, in vista delle prossime puntate, è pronto ad accogliere nuovi concorrenti ufficiali. Dopo l’annuncio del prolungamento del reality sino a fine giugno, la produzione corre ai ripari rimpolpando la rosa di naufraghi, che verranno raggiunti da 3 new entry: si tratta di 3 donne, una delle quali è una vecchia conoscenza del reality ai tempi della conduzione di Alessia Marcuzzi.

L’Isola dei Famosi prolungata sino a fine giugno: nuovi naufraghi in arrivo

L’Isola dei Famosi si appresta a dare il benvenuto a nuovi volti nel già ricco cast del reality di Canale 5, condotto da Ilary Blasi.

A distanza di poco più di un mese dall’inizio, questa edizione ha già vissuto numerosi colpi di scena, tra eliminazioni, sorprese in diretta e l’ufficializzazione del prolungamento sino a lunedì 27 giugno 2022, data della finale. Una scelta dettata dalla volontà di premiare gli ottimi ascolti del programma, attraverso l’aggiunta di nuove puntate che porteranno così i naufraghi a contendersi la vittoria verso fine giugno, all’inizio dell’estate.

Per ovviare a questo cambio di programma, la produzione è dovuta correre ai ripari pensando a quali nuovi concorrenti andranno a rimpolpare il già ricco cast.

L’Isola dei Famosi pronta ad accogliere 3 nuovi naufraghi: l’indiscrezione

Il cast dovrebbe rinforzarsi già nelle prossime puntate con l’approdo in Honduras di tre nuovi concorrenti. Secondo quanto riporta TvBlog, saranno tre volti femminili a vestire i panni di new entry nel programma, e non sono volti così sconosciuti.

Il primo nome sarebbe quello di Fabrizia Santarelli, la “bona sorte” del programma Avanti un altro condotto da Paolo Bonolis su Canale5. La seconda risponde al nome di Maria Laura De Vitis, “Pupa” dell’attuale edizione di La Pupa e il Secchione Show nonché ex compagna di Paolo Brosio.

Il terzo nome è invece un vero e proprio ritorno a L’Isola dei Famosi: si tratta di Mercedesz Henger. La figlia di Eva Henger tornerebbe così in Honduras dopo essere stata protagonista nel 2016, nell’edizione allora condotta da Alessia Marcuzzi. Tre nuovi nomi, tre volti tutti al femminile per questa Isola dei Famosi 2022 che non smette di sorprendere.