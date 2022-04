Made in Sud anticipazioni seconda puntata in onda su Rai2: i comici con Clementino e Lorella Boccia

Made in Sud va in onda su Rai2 con la sua seconda puntata nella prima serata di lunedì 25 aprile 2022. Scori tutti i comici al fianco di Clementino e Lorella Boccia.

Lunedì 25 aprile su Rai2 riprende il percorso tra ironia e comicità di Made in Sud. La trasmissione comica per eccellenza del canale va in onda in prima serata con la sua nuova rinnovata edizione che sta vedendo al suo timone la nuova coppia formata da Clementino e Lorella Boccia. Ai due conduttori il compito di continuare a lanciare gli oltre 45 comici di questa stagione che si susseguiranno sul palco tra volti noti della trasmissione, come Francesco Cicchella e gli Arteteca, e le new entry esilaranti interpretate da Mino Abbacuccio e da Mariano Bruno.

Alla showgirl ed all’amato rapper spetta il timone della conduzione della seconda puntata in diretta dall’Auditorium Rai di Napoli, secondo degli otto appuntamenti in prima serata su Rai2.

La seconda puntata della nuova edizione di Made in Sud

Secondo esilarante appuntamento con la banda di comici che da anni danno ridere il pubblico di Rai2. A partire dalle ore 21:20 di lunedì 25 aprile 2022 la trasmissione condotta da Clementino e Lorella Boccia torna sugli schermi degli italiani dopo l’ottimo risultato della prima puntata che ha fatto registrare un avvio niente male in termini di ascolti.

I nuovi conduttori hanno intatti fatto segnare un incoraggiante 8,2% di share grazie ad un mix di tante risate ma anche di bella musica, quella del dj e compositore Frank Carpentieri insieme alla voce di Livio Cori, oltre che alle coreografie dei ballerini guidati da Fabrizio Mainini ed alla presenza eccezionale di Maurizio Casagrande.

Made in Sud: i comici del secondo appuntamento

Nella seconda puntata dello show spazio ai volti noti del programma capitanati dagli Arteteca e che coinvolgeranno anche il trio dei Gemelli di Guidonia; Francesco Cicchella con le sue divertenti imitazioni, i monologhi di Simone Schettino, ed ancora Ciro Giustiniani e l’amatissimo Maurizio Battista, tutti a fare da supporto alle new entry del programma Ciruzzo interpretato da Mino Abbacuccio o l’influencer Panicone portato in scena da Mariano Bruno.