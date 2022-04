Nero a metà 3 anticipazioni stasera 25 aprile su Rai 1: la trama della quarta puntata con Claudio Amendola

Lunedì 25 aprile 2022 torna il personaggio interpretato dall’attore romano per indagare sui misteri che circondano la scomparsa della ex moglie e per risolvere dei nuovi intricati casi. In prima serata a partire dalle ore 21:30 le indagini continuano con il quarto appuntamento di stagione con la serie poliziesca Nero a metà in compagnia dell’Ispettore Carlo Guerrieri e degli altri personaggi interpretati da Miguel Gobbo Diaz, Margherita Vicario e dalla bella sorpresa Caterina Guzzanti. Le anticipazioni della trama della quarta puntata di Nero a metà 3 in onda questa sera con i due episodi dal titolo di Per te e Separazioni.

Nero a metà 3: la quarta puntata della nuova stagione

Lunedì 25 aprile 2022 torna in onda il poliziesco capitanato da Claudio Amendola che prende posto nella prima serata di Rai1. Le vicende della terza stagione di Nero a metà proseguono a partire dalle ore 21:30 con i nuovi casi affidati all’Ispettore Carlo Guerrieri che continuerà ad essere impegnato cosa si nasconde intorno alla scomparsa della ex moglie.

Ad aiutare il personaggio interpretato dall’attore romano torna il folto cast che vede impegnati Miguel Gobbo Diaz, Fortunato Cerlino, Rosa Diletta Rossi, Alessandro Sperduti, Margherita Vicario, Fabien Lucciarini, Alessia Barela e Angela Finocchiaro oltre alle nuove entrate Caterina Guzzanti, Giorgia Salari, Gianluca Gobbi, Eduardo Valdarnini, Adriano Pantaleo e Luca Cesa.

Nero a metà 3: la trama della quarta puntata

Per te è il titolo del primo episodio di serata nel quale un’avvocatessa muore aprendo un pacco bomba a lei indirizzato. La Polizia viene così avvisata da un pazzoide che anche altre due persone potrebbero pagare per quello che hanno fatto in passato, mettendo in allarme tutto il Commissariato.

Intanto le indagini sulla scomparsa di Clara vanno avanti basandosi su di un video che la mostra al deposito bagagli mentre ritira la valigia, dimenticando gli occhiali da sole sul bancone.

Saranno Carlo e Malik a pensare che lo abbia fatto in maniera volontaria per indicare una pista agli inquirenti.

Il secondo episodio di serata ha il titolo di Separazioni e ci mostra Cantabella e Pugliani, accompagnato dall’uomo ancora senza nome che ha aspettato Clara all’uscita dal carcere, arriveranno in un deposito abbandonato per darsi da fare e recuperare un carico di droga. Carlo, Malik e la Trevi fanno una lotta contro il tempo per anticiparli ma tutto sembrerà essere vano.