Alessandro commosso dalla sorpresa della sorella all’Isola dei Famosi: il figlio di Carmen Di Pietro in lacrime

Emozionante sorpresa per Alessandro all’Isola dei Famosi. In postazione nomination al fianco della madre Carmen, il naufrago ha ricevuto un video-messaggio dalla sorella Carmelina che l’ha portato alle lacrime. Oltre al regalo in parole, anche un dono per il suo proseguo in questo percorso verso la vittoria. “Non te lo posso assicurare, ma ce la metterò tutta” la promessa alla sorellina.

Alessandro e la sorpresa della sorellina: “Ti voglio tanto bene”

All’Isola dei Famosi Alessandro, il figlio di Carmen Di Pietro, negli ultimi giorni ha parecchio sofferto la lontananza dall’adorata sorellina Carmelina.

Il naufrago svela di faticare a parlare di lei per via della mancanza, che l’ha portato negli ultimi giorni alle lacrime. “Mi sentivo un po’ in colpa perché era passato un mese e non l’avevamo ancora salutata. Però non per cattiveria, ma perché quando parlo di lei o di papà, non riesco più a trattenermi” ha confessato il ragazzo nella puntata di questa sera.

Per rincuorarlo è però in arrivo un dolcissimo video-messaggio dalla sorella Carmelina, un regalo per lui e anche per mamma Carmen Di Pietro: “Ciao Ale, quando la scorsa puntata ti sei commosso, mi sono messa a piangere anche io. Mi manchi tantissimo, e poi è stranissimo stare a casa senza di te.

Mi mancano anche tutte le nostre litigate, o tutte le volte che mi arrabbio con te. Tu sei sempre stato un esempio per me, infatti ogni volta che ti chiedo un consiglio sai sempre darmi la risposta giusta. E non so come fai, per questo sei una persona speciale per me, riesci sempre a capire quando sono triste e quando sono felice. Non te lo dico spesso ma ti voglio un mondo di bene. Per quanto riguarda mamma, cerca di sopportarla perché sappiamo com’è fatta, anzi ne approfitto per salutarla. E per la scuola non ti preoccupare che me la cavo.

Ti voglio tanto bene Ale“.

Alessandro in lacrime: il regalo della sorellina

Alessandro non trattiene le lacrime e parla del simbiotico rapporto instaurato con lei: “Non la lascio un minuto libera, per questo mi emoziono.

Un mese senza di lei è una vita“. Anche Carmen Di Pietro prende parola, spiegando alla figlia: “Carmelina sei bellissima, ti ringrazio dei saluti. Sappi che ti pensiamo sempre anche se a volte non parliamo di te, perché lui si emoziona. Ti vogliamo tanto bene“.

Per Alessandro, però, le sorprese non sono finite qui. Oltre al commovente video-messaggio, la sorella Carmelina gli ha fatto recapitare in Honduras anche un regalo: una fascia per capelli con la scritta ‘Vinci per me’.

Indossandola attorno alla fronte, il fratello maggiore le fa una promessa: “Non te lo posso assicurare, ma ce la metterò tutta“.