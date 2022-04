Emanuele Filiberto parla della sua esperienza da giudice ad Amici e il rapporto con Stash e Stefano De Martino

Giudice ad Amici per il terzo anno consecutivo con Stefano De Martino e Strash, Emanuele Filiberto di Savoia ha parlato di questa sua esperienza e del rapporto che si è creato tra loro.

Emanuele Filiberto di Savoia fa parte, insieme a Stash e Stefano De Martino, dei giudici del serale di Amici per il terzo anno consecutivo. Il Principe, in varie occasioni, però ha affermato a volte di sentirsi fuori luogo in questa veste. È stata Maria De Filippi a sciogliere ogni suo dubbio. Le parole del giudice di Amici.

Emanuele Filiberto, da giudice “mi sento un intruso”

Emanuele Filiberto di Savoia con Stefano De Martino e Stash compone il trio di giudici del serale di Amici di Maria De Filippi.Al settimanale Di Più Tv ha però rivelato di sentirsi a volte fuori luogo su quella poltrona rossa davanti ai ragazzi del talent.

“Pensavo di essere un intruso – ha dichiarato – ma Maria de Filippi mi ha insegnato ad essere me stesso e così quando mi siedo smetto di essere un principe”.

Già intervistato da Silvia Toffanin a Verissimo il Principe aveva affermato che: “Io sono il meno tecnico perché abbiamo un grande cantante (Stash, ndr) e un grande ballerino (Stefano De Martino, ndr). Quello che posso portare forse è la visione internazionale frequentando molto artisti americani, francesi e avendo anche scritto vari dischi con vari artisti, posso avere una visione globale del giovane”.

Stash, però, in tale occasione aveva anche aggiunto che: “Il vero collante umano è stato il Principe”.

In ogni caso, Emanuele Filiberto di Savoia ha tutte le competenze necessarie per giudicare tutto ciò che è spettacolo avendo alle spalle una carriera nel mondo della tv.

Il rapporto tra i giudici di Amici

I tre giudici del serale Amici, comunque, sono più uniti che mai, scherzano e si divertono molto insieme.

Emanuele Filiberto di Savoia, infatti, continua a raccontare a Di Più Tv: “Ci vediamo anche fuori gli studi televisivi. Andiamo a cena insieme, ci prendiamo in giro: scherziamo sul look di Stash, sulle vicissitudini sentimentali di Stefano”.

Poi continua: “Loro mi trattano da principe aprendomi la portiera della macchina. Ci facciamo un sacco di risate”. Come dimenticare, inoltre, l’esibizione di Stash nella scorsa edizione di Amici con il suo singolo Cabriolet Panorama in cui ha svelato che le voci dei cori all’interno del brano sono proprio di Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto di Savoia.