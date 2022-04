Il paradiso delle signore anticipazioni della puntata di domani: Umberto fa la scelta e dichiara il suo amore a Flora. La trama

Il nuovo appuntamento con Il paradiso delle signore si terrà mercoledì 27 aprile 2022 ovviamente nel pomeriggio di Rai1. Si susseguono uno dopo l’altro gli episodi di questa settimana che stanno appassionando il pubblico con la vicenda amorosa di Flora ed Umberto che nel 159esimo episodio subirà una impennata clamorosa. Sarà proprio l’uomo a fornire il colpo di scena della puntata, lasciando di sasso Adelaide per correre tra le braccia di Flora e fermarla prima della sua imminente partenza negli Stati Uniti d’America. Il suo gesto farà breccia nel cuore della giovane stilista?

Il paradiso delle signore: le anticipazioni dell’episodio di domani mercoledì 27 aprile

Stefania fatica a gestire la sua spinosa situazione ed ha ormai capito che deve fare a meno del suo amato Marco, proprio ora che i loro sentimenti sono gli stessi.

Situazione difficile anche tra Beatrice e Dante, con la donna che sente crescere il distacco dall’uomo e che non sa come risolvere la situazione dopo gli ultimi avvenimenti ma arriverà l’aiuto inaspettato di Vittorio a porre rimedio alla loro storia.

Marcello ha deciso di rompere definitivamente con Ludovica che però inaspettatamente troverà un ammiratore pronto a fare tutto per lei in Torrebruna, che sin da subito si muoverà per consolarla sortendo gli effetti sperati.

Ad offrire il colpo di scena dell’episodio sarà Umberto che in un impeto di passione decide di lasciare Adelaide per correre a fermare Flora ormai ad un passo dalla partenza per l’America.

L’uomo racconterà alla giovane stilista che ha deciso che l’unica a volere è lei.

Il paradiso delle signore: le anticipazioni settimanali

