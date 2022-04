La Pupa e il Secchione Show anticipazioni e ospiti della semifinale: Barbara d’Urso conduce la settima puntata

Barbara d’Urso si avvia a concludere la prima esperienza come conduttrice de La Pupa e il Secchione Show. La nuova formula del programma è indirizzata verso i gran finale di settimana prossima con la tappa decisiva di questa sera che svelerà i nomi delle coppie finaliste che si giocheranno la vittoria finale. Nella puntata in onda su Italia1 martedì 26 aprile 2022 a partire dalle ore 21:20 ci sarà infatti tanta carne al fuoco a partire dalle prove giudicate dagli opinionisti Antonella Elia, Federico Fashion Style e Soleil Sorge fino a degli scontri epici tra i concorrenti ed alcune agguerrite fidanzate che da fuori non sono per nulla contente del comportamento delle loro metà.

Un ruolo decidivo verrà giocato nuovamente da Malena che ritorna in studio come sia per essere la Pupa per una sera che per affrontare le gelosia di una fidanzata agguerrita.

La Pupa e il Secchione Show: il settimo appuntamento in onda su Italia1

Il settimo appuntamento stagionale con La Pupa e il Secchione Show presentato da Barbara d’Urso va in onda martedì 26 aprile 2022 nella prima serata di Italia1. L’attesissima semifinale del format svelerà i nomi delle coppie che accederanno in finale dopo le prove e le insidie della puntata di oggi.

A dare loro il pass per la finale di settimana prossima saranno i tre giudici Antonella Elia, Federico Fashion Style e Soleil Sorge, pronti a decretare i vincitori delle prove del nuovo appuntamento.

La Pupa e il Secchione Show: le anticipazioni della semifinale

Quella di questa sera sarà una puntata agguerritissima nella quale pupi e pupe, secchioni e secchione non se le manderanno di certo a dire. Primo argomento di puntata, come svelato dalle anticipazioni ufficiali di mediasetpaly.it, sarà il focus sul bacio tra Mila Suarez e Gianmarco Onestini che appaiono vicini come non mai.

Spazio poi all’arrivo in studio di Drusilla Gucci, fidanzata con il pupo Francesco Chiofalo, che dopo aver annunciato la sua pausa di riflessione per averlo visto flirtare il suo ragazzo con Malena, avrà da ridire ala pornostar che sarà nuovamente Pupa per una sera.

Andando avanti l’accento verrà posto su quello che è accaduto in villa tra la pupa Maria Laura ed il resto del gruppo che l’ha attaccata per il suo amore, secondo loro di scopo, con il suo ex fidanzato Paolo Brosio. Chiuderà la puntata la formazione delle nuove coppie dopo che in villa è stata data la possibilità di un clamoroso rimpasto.