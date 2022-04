Papa Francesco annulla tutti gli impegni a causa di un problema di salute: cos’ha il Pontefice

Papa Francesco, comunica la Sala stampa della Santa Sede, a causa di un problema di salute, deve annullare tutti gli impegni di oggi. Il Papa aveva già parlato un problema al ginocchio qualche giorno fa scatenando la curiosità dei fedeli e non.

Papa Francesco annulla gli impegni di oggi

“Per via del dolore al ginocchio, e su consiglio medico, Papa Francesco ha interrotto le attività previste per la giornata odierna, inclusa la partecipazione al Consiglio dei Cardinali, di cui una nuova sessione è in corso in questi giorni“, ha comunicato da poco la Sala stampa della Santa Sede. Niente di grave, insomma, ma comunque un dolore che lo costringerà al riposo almeno per le prossime ore, nella speranza di poter tornare presto ai suoi soliti impegni.

Papa Francesco e il dolore al ginocchio

Il dolore al ginocchio non è cosa nuova di oggi. “Dopo la foto vi saluterò, ma devo farlo seduto non in piedi, perché mi fa male il ginocchio. È il male di un tempo, che una volta si chiamava ‘male della suora’, perché pregavano in ginocchio e si ammalavano”. Erano state proprio queste parole del Papa nelle scorse ore ad attirare l’attenzione della stampa e dei fedeli. Il Pontefice le ha pronunciate al termine di un’udienza ai partecipanti del Convegno della Solidarietà Internazionale Trinitaria e proprio lì ha deciso quindi di svelare qualcosa in più sulla sua salute, dimostrandosi sempre aperto a parlare liberamente.

Comunque il Papa aveva subito tentato di rassicurare tutti: “Questo guarirà, ma intanto dobbiamo fare le cose bene“, riporta Rai News, ma la notizia aveva comunque fatto il giro del mondo. Ora è intervenuto il medico, obbligando quindi il Pontefice a decidere di annullare gli impegni per la giornata e prendersi cura del ginocchio. Bisognerà attendere una nuova comunicazione della Sala stampa della Santa Sede per capire se effettivamente basterà un solo giorno e il Papa potrà tornare alle sue attività da domani.