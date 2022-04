Scontro Manila Nazzaro e Giulia Salemi a distanza di mesi dal GfVip: “Nessuno può giudicare la vita altrui”

Giulia Salemi, conduttrice di GfVip Party insieme a Gaia Zorzi, aveva difeso le principesse Selassié contro le parole di Manila Nazzaro. A distanza di mesi dalla fine del GfVip, l’ex Miss Italia sta recuperando varie interviste e dichiarazioni su di lei mentre si trovava al reality e sentendo le parole e le frecciatine di Giulia Salemi, la gieffina ha voluto rispondere all’influencer su Twitter.

Manila Nazzaro risponde a Giulia Salemi a distanza di mesi

Anche se a distanza di tempo, Manila Nazzaro ha voluto rispondere ad alcune frecciatine che le sono state lanciate durante la sua avventura al GfVip.

“Piano piano recupero un po’ di cose… mi perdoneranno mai per non aver potuto dire la mia in quella occasione e lo faccio ora? L’importante è farlo con educazione e rispetto sempre, anche a distanza di tempo”. Su Twitter ha, infatti, risposto a Giulia Salemi scrivendo: “Mi è molto dispiaciuto leggere il pensiero su di me di Giulia Salemi, una ragazza che seguo con affetto. Rispondo solo ricordando che ‘il tempo è galantuomo’ e che soltanto la vita vissuta ti dona gli strumenti giusti per capire persone ed eventi”. Poi ha continuato: “Nessuno può giudicare le scelte altrui perché non sappiamo le ragioni che si nascondono dietro.

Ma la vita lo insegna a tutti prima o poi”.

Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli VS le sorelle Selassié al GfVip 6

Al GfVip 6 era scoppiata una lite tra Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli da una parte e le 3 principessine dall’altra. Le principesse etiopi difendevano la loro legittima partecipazione al reality, ma in quell’occasione l’ex Miss Italia aveva dichiarato: “Questo si chiama Grande Fratello VIP e di VIP non avete nulla, quindi ringraziate che siete qui. Adesso pretendete pure di rimanere a discapito di altre persone come noi, perché siamo vecchi”.

Le parole di Giulia Salemi al GfVip Party

Durante una puntata del GfVip Party, Giulia Salemi aveva espresso la sua opinione sulle parole di Manila Nazzaro nei confronti di Lulù, Jessica e Clarissa Selassié. In tale occasione la giovane influencer aveva dichiarato che: “Se avevi una carriera così tanto rosea e di successo non eri al GF Vip ma in un altro programma”. Aveva poi proseguito: “Io onestamente ho fatto due GF perché il Grande Fratello è una mano dall’alto per tutti quanti perché ti dà visibilità e ti fa lavorare e se ti muovi bene ti fa pure amare dalla gente”.

In seguito, in un’altra puntata del programma web, era anche tornata sull’argomento spiegando meglio le sue dichiarazioni: “Io in quel momento mi sono sentita di difendere le principesse, ragazze di 18 anni in difficoltà contro donne più grandi.

Io sono nata l’altro ieri e non giudico la carriera di Manila, ho trovato poco carino il branco contro qualcuno in difficoltà. Noi (Giulia Salemi e Gaia Zorzi, ndr) non prendiamo parti, giudichiamo ciò che succede. Ho trovato poco carina quella uscita ma non ho nulla contro Manila”.

Manila Nazzaro essendo rinchiusa nella casa del GfVip non poteva essere a conoscenza delle frecciatine lanciate, ma a distanza di mesi sta recuperando le varie interviste e dichiarazioni e, come abbiamo visto, ha voluto rispondere alla giovane influencer.

Forse la dinamica si è conclusa qui, oppure Giulia Salemi cercherà un nuovo confronto con l’ex Miss Italia, staremo a vedere i prossimi aggiornamenti.