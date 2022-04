Maurizio Costanzo Show, ospiti e anticipazioni del ritorno in onda su Canale 5 per i 40 anni dello show

Maurizio Costanzo Show torna in onda su Canale5 con un nuovo ciclo di puntate. Scopri gli ospiti della prima puntata in onda mercoledì 27 aprile 2022.

Il Maurizio Costanzo Show ritorna in televisione con una nuova appassionante stagione di interviste ed incontri condotti con sapienza dal giornalista romano. Il nuovo appuntamento con la trasmissione ideata e condotta da Maurizio Costanzo va in onda come di consueto nella seconda serata di Canale 5 a partire dalle ore 23:50 di mercoledì 27 aprile 2022. Il late show riprenderà da dove ci eravamo lasciati lo scorso dicembre nel primo ciclo di puntate con tanti ospiti, interessanti interviste e divertenti chiacchierate senza mai dimenticarsi dei temi dell’attualità che condiranno il quarantesimo anniversario della trasmissione.

Tutto quello che c’è da sapere sul primo appuntamento con il Maurizio Costanzo Show ed i nomi di tutti gli ospiti presenti in studio da Drusilla Foer ad Enrico Mentana.

Maurizio Costanzo Show: 40 anni dalla prima prima volta

Mercoledì 27 aprile 2022 su Canale 5 in seconda serata ritorna l’appuntamento con il Maurizio Costanzo Show, arrivato a festeggiare il quarantesimo anno dalla sua creazione nel lontanissimo 1982. Il conduttore storico del format, nonché ideatore, ritorna al centro dell’iconico teatro che ospita la trasmissione per dare il via ad un nuovo ciclo di puntate che andranno in onda ovviamente sulla ammiraglia della Mediaset.

Sarà l’occasione per gustarsi le chiacchierate con illustri ospiti del mondo dello spettacolo e della cultura in generale, tutti pronti a fare compagnia al pubblico in studio ed a quello da casa. Del resto, riporta Ansa, le prima parole di Costanzo sono state: “Sono 40 anni, vabbè… Sono 12 che non tornavo ai Parioli”. Poi un messaggio per Pier Silvio Berlusconi. “Con il tuo lavoro e il tuo impegno hai lasciato un segno indelebile nella tv italiana. Quante sfide affrontate insieme, ricordo anche il nostro entusiasmo e le risate insieme.

Oggi hai la stessa passione, con lo stesso entusiasmo. Grazie da tutta Mediaset”.

Poi ancora, riferendosi sia a Silvio che a Pier Silvio Berlusconi ha aggiunto: “Padre e figlio mi hanno consentito di arrivare a questa data. Vorrei ricordare tre persone che non ci sono più: Alberto Silvestri, mio coautore, Paolo Pietrangeli, il regista, e Franco Bracardi”.

Maurizio Costanzo Show: gli ospiti della puntata

Stando alle anticipazioni riportate da TvBlog.it, saranno tantissimi gli ospiti che inaugureranno la nuova edizione del programma. Spazio dunque agli arrivi di Drusilla Foer e Carlo Conti, prossimi presentatori dei David di Donatello, a quelli dei giornalisti Enrico Mentana e Michele Santoro, all’attrice e showgirl Eva Robin’s, ed anche ad una storica amica di Maurizio Costanzo e di sua moglie Maria De Filippi, la presentatrice di Rai1 Mara Venier.