Drusilla Foer torna alla conduzione su Rai1 con Carlo Conti: cosa condurrà e quando la vedremo in tv

Acclamata da molti dopo la sua partecipazione a Sanremo, Drusilla Foer torna su Rai1, sempre come conduttrice. Questa volta al suo fianco non ci sarà Amadeus, ma Carlo Conti.

Che Drusilla Foer avesse ben impressionato durante la terza serata del Festival di Sanremo non era di certo un mistero come il fatto che in tanti la volessero subito rivedere in televisione ed a quanto pare presto sarà così. Sembra proprio che Carlo Conti l’abbia scelta per condurre in coppia i David di Donatello, la serata di gala che premia il meglio del cinema italiano dell’ultimo anno. La nobildonna, alter ego dell’attore di Gianluca Gori, tornerà quindi su Rai1 il prossimo maggio per premiare attori ed attrici, film e maestranze.

Drusilla Foer conduce i David di Donatello: la scelta di Carlo Conti

Il prossimo martedì 3 maggio 2022 Carlo Conti non sarà il solo a condurre la speciale serata di gala.

Il conduttore toscano, alla quinta conduzione consecutiva dei David di Donatello, ha scelto infatti di essere affiancato dall’apprezzatissima nobildonna già vista al Festival di Sanremo.

Drusilla Foer sarà dunque la co conduttrice della kermesse che premia il meglio del cinema italiano visto nelle sale cinematografiche nell’ultima annata. Un gradito ritorno il suo quello del 3 maggio 2022 in prima serata su Rai1 dopo che al fianco di Amadeus si era distinta per classe, capacità e la sua consueta ed amata stravaganza sopra le righe.

Drusilla Foer: in arrivo un programma tutto suo?

La 67° edizione dei premi sarà un ulteriore banco di prova per l’alter ego dell’attore Gianluca Gori in vista magari di un programma tutto suo sulla televisione pubblica.

In tanti infatti vorrebbero che la Foer possa essere una presenza fissa della nostra televisione in modo da poterla vedere nelle vesti di unica conduttrice.

Il sogno dei fan magari si potrebbe avverare presto proprio dopo i David di Donatello, ulteriore banco di prova prima di un definitivo ed atteso salto di qualità che anche il direttore generale di Rai1 Stefano Coletta spera che la eleganzissima nobildonna posso compiere.