Pitbull tenta di azzannare una bambina di un anno in braccio alla nonna. La madre della piccola lo uccide

Momenti di puro terrore per una bambina di 1 anno aggredita dal suo cane pitbull e la sua famiglia. La madre non ha perso tempo e ha accoltellato il cane.

Un drammatico episodio che ha visto una coppia di cani di famiglia aggredire la padrona e la su bambina arriva dalla California. Uno dei due pitbull della donna ha tentato di azzannare la figlia di 1 anno, al punto da costringerla a pugnalarlo a morte per difenderla.

Pitbull attacca la bambina di 1 anno, la madre lo pugnala a morte

Stavano passando una serata tranquilla nella cucina di casa a Pico Rivera, nella Contea di Los Angeles. La bambina di 1 anno era in braccio alla nonna e con loro vi erano anche la madre e una sorella della piccola. La tranquillità però ha lasciato il posto ad attimi di puro terrore, quando, stando alle ricostruzioni della vicenda, alle 22.30, i due pitbull di famiglia sono corsi dal cortile fino alla cucina.

Uno dei due cani ha iniziato ad attaccare la piccola saltandole addosso.

La nonna ha cercato di allontanare l’animale con una mano, ed è stata morsa. La madre della bambina non ha perso tempo e non ci ha pensato due volte, ha accoltellato a morte il pitbull salvando quindi la vita a sua figlia. A Fox11 ha infatti dichiarato che: “L’ho pugnalato per allontanarlo da mia figlia. Tra il cane e mia figlia, ho scelto mia figlia. Ho fatto quello che dovevo perché non voleva lasciarla andare”.

Le ferite lasciate dall’attacco dei due pitbull

Tutte le presenti all’attacco dei due cani hanno riportato varie ferite. La madre è stata morsa in faccia e ad un braccio ed è stata medicata in ospedale. Ancora a Fox11, la nonna ha raccontato che il cane: “Aveva preso mia nipote per una gamba e quando ho cercato di allontanarlo mi ha morso la mano”, aggiungendo inoltre: “Il cane l’ha azzannata alla gamba, alla caviglia e alla spalla.

In questo momento è in terapia intensiva. È forte”.

Le sorti dei due pitbull di famiglia

La famiglia protagonista di questa storia, aggredita dai due pitbull, ha spiegato che gli animali prima di questo episodio non hanno mai mostrato comportamenti aggressivi.

I cani vivono con loro da circa 4 mesi, uno dei pitbull è morto a causa delle ferite inferte dalla madre della bambina nel tentativo di proteggere sua figlia, mentre l’altro, come riporta l’Indipendent, sarà soppresso nei prossimi giorni.