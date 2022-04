Tina Cipollari fredda un Cavaliere a Uomini e Donne: “Lei sessualmente come è messo?”, commento 27 aprile

Dopo varie puntate da sola, Gemma Galgani ha trovato un nuovo corteggiatore, nella puntata del 27 aprile di Uomini e Donne. Giacomo, infatti, si è dichiarato per lei.

Gemma Galgani ha riconquistato il suo ruolo da protagonista di Uomini e Donne, dopo numerose puntate in sordina. Dopo la fine della conoscenza con Franco Fioravanti, infatti, la Dama torinese non era stata più convocata al centro dello studio del dating show.

Nella puntata del 27 aprile, invece, Giacomo ha deciso di chiamarla in causa per chiederle di corteggiarla.

Tina Cipollari subito all’attacco del nuovo corteggiatore di Gemma Galgani

Possiamo gridarlo a gran voce, Gemma Galgani c’è! Dopo stagioni e stagioni dedicate quasi completamente a raccontare le vicende della Dama torinese, da qualche puntata la povera Gemma Galgani era stata relegata al ruolo di tappezzeria a Uomini e Donne.

Eravamo tutti convinti ormai che ce la fossimo tolta di torno, ma, la cara Dama torinese è tornata alla ribalta. Un nuovo cavaliere, probabilmente, in cerca di visibilità ha deciso di corteggiarla: Giacomo. Lui non ha nessuna delle caratteristiche che attraggono la protagonista del dating show, ma lei lo ha comunque accolto come fosse un miracolo. Certo! Si torna al centro dello studio.

Ci ha pensato Tina Cipollari a mettere in imbarazzo Giacomo e a presentare al meglio la dama, come solo lei sa fare: “Tu hai intenzione di diventare di nuovo papà?… Lei sessualmente come è messo?… Gemma è una donna molo esigente… Dopo Ennio ce ne sono stati almeno un altro centinaio… Erano tre ma al giorno“.

Aurora Colombo prepara il No per la scelta a Uomini e Donne?

Molti corteggiatori fake si sono avvicendati nello studio televisivo di Uomini e Donne e, spesso, quando sospettano di essere scelti, cominciano a mettere le mani avanti.

Ma come Aurora Colombo che già prepara la fuga dopo due puntate, è difficile trovarne.

La corteggiatrice, nella puntata del 27 aprile del dating show ha utilizzato argomenti che facevano acqua da tutte le parti per provare a preparare la strada per un possibile rifiuto in caso di scelta.

Lei si sente credibile ma Tina Cipollari l’ha già inquadrata: “Di te non gliene frega niente“.

Tra Aurora Colombo e lo stesso tronista Luca Salatino è difficile stabilire chi stia mentendo di più.