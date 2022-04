Uomini e Donne anticipazioni 27 aprile: Gemma Galgani ci prova ancora con un nuovo Cavaliere, di chi si tratta

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, nella puntata del 27 aprile, Gemma Galgani tornerà protagonista al centro dello studio per raccontare la conoscenza con Giacomo.

Gemma Galgani è da molti anni la protagonista indiscussa di Uomini e Donne. Le vicende della Dama torinese, infatti, solitamente, aprono la puntata del dating show con un ampio spazio dedicato. Nel 2022, però, Gemma Galgani ha avuto sempre meno spazio nella trasmissione televisiva, a causa, soprattutto, delle sfortunate vicende amorose della Dama.

Gemma Galgani, infatti, non è riuscita a costruire un rapporto serio nel corso dell’ultima edizione del dating show e, anche con Franco Fioravanti la conoscenza è finita in malo modo.

A Uomini e Donne, secondo le anticipazioni, nella puntata del 27 aprile, Gemma Galgani racconterà, però, di essere uscita con un nuovo Cavaliere, come riportato dalla pagina Uominiedonneclassicoeover.

Uomini e Donne anticipazioni 27 aprile: Gemma Galgani l’uscita con Giacomo

Gemma Galgani ha avuto delle conoscenze molto deludenti nel corso dell’edizione 2021/2022 di Uomini Donne e, da qualche puntata, la Dama torinese non sta più uscendo con nessun Cavaliere.

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, però, la protagonista del parterre, nel corso della puntata del 27 aprile racconterà al pubblico televisivo di Canale 5 delle novità sulla sua vita amorosa.

Gemma Galgani, infatti, ha cominciato la frequentazione con un nuovo Cavaliere.

Si tratta di Giacomo. I due protagonisti del parterre faranno un racconto positivo della loro nuova conoscenza.

Uomini e Donne anticipazioni 27 aprile: la questione del sushi

A Uomini e Donne, secondo le anticipazioni, nella puntata del 27 aprile ci sarà spazio anche per Biagio Di Maro. Il Cavaliere è uscito a cena con Katia, ma l’appuntamento romantico non è andato per il meglio.

La Dama, infatti, racconterà di essere piuttosto contrariata perché aveva comunicato al Cavaliere di volere mangiare del sushi, ma lui non ha voluto esaudire i suoi desideri.

Biagio Di Maro, infatti, ha portato Katia in un ritrovo dove si consuma pizza al taglio. Tra i due ci saranno delle discussioni.