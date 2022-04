Donna intrappolata dentro la propria macchina, viene salvata da agente coraggioso poco prima che vada a fuoco

Una vicenda che ha dell’incredibile è accaduta in Florida, nel mese di dicembre, e ha tenuto con il fiato sospeso una grande moltitudine di persone. Una donna intrappolata dentro la propria macchina è stata salvata dall’intervento diretto e coraggioso di un agente, che con coraggio è riuscito a portarla in salvo poco prima che l’auto venisse inglobata dalle fiamme. Determinazione, forza e velocità sono state le chiavi per risolvere una situazione che si sarebbe potuta trasformare in una vera e propria tragedia. Tutto sullo scontro e le probabili cause che lo hanno scatenato.

Una donna vittima della sua stessa macchina: cosa è accaduto in Florida

Poco dopo la mezzanotte del 29 dicembre scorso, in Florida si è rasentata la tragedia: a causa di un’incidente una donna era rimasta incastrata nella sua auto, che stava per andare completamente in fiamme.

Fortunatamente un poliziotto, Richard Brewster, testimone diretto dell’accaduto, è accorso per salvare la donna, Ricca Soto di 30 anni. Dopo un violento e scontro avvenuto con un’altra autovettura, la donna era rimasta intrappolata nella sua Infinity: “Sono corso immediatamente e ho controllato il polso del guidatore”, queste le parole di testimonianza dell’agente.

L’arrivo di altri soccorritori e il lieto fine: la corsa contro il tempo per salvare la donna

Altri agenti della polizia sono accorsi subito dopo per supportare e dare una mano al collega e alla donna in evidente difficoltà.

La situazione, fortunatamente, si è risolta nel migliore dei modi grazie al pronto intervento di Brewster. L’auto ha preso fuoco immediatamente dopo il salvataggio della donna, che è stata subito trasportata in ospedale per essere sottoposta alle cure necessarie. Il motivo dello scontro risulta ancora ignoto, nonostante i mesi di distanza dall’accaduto.

Il video dell’incidente è rimasto impresso anche nella mente della figliastra di Ricca: “È davvero difficile persino guardare quel video e sapere che è qualcuno vicino a me”.