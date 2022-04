Il paradiso delle signore anticipazioni: Adelaide mette in moto la sua vendetta contro Umberto. La trama

L’ultimo episodio settimanale de Il paradiso delle signore va in onda venerdì 29 aprile 2022 come sempre prendendo posto nel pomeriggio di Rai1 nella fascia oraria che prende il via alle ore 15:55. Le vicende id questa puntata ruoteranno intorno al personaggio di Adelaide, vogliosa di prendersi la sua rivincita nei confronti di Umberto che l’ha lasciata. La donna con una mossa astuta convincerà Dante a cederle le sue quote del Paradiso in modo da tenere sotto scacco l’ignaro Umberto. Riuscirà nel suo intento di far soffrire l’ex compagno?

Il paradiso delle signore: le anticipazioni dell’episodio di domani venerdì 29 aprile

Al Paradiso sarà un giorno di festa per le nozze di Anna e Salvatore che concederanno a tutti un giorno di riposo dalle fatiche lavorative.

Sarà l’occasione per gioire della nuova coppia anche se Gloria si renderà conto dello stato d’animo di sua figlia Stefania e consiglierà a Marco di andarsi a costituire di nascosto.

L’uomo però non sente ragioni e non vuole per nulla rinunciare alla sua bella tanto che farà un gesto che la conquisterà. Marco si presenterà proprio al matrimonio di Anna e Salvatore per confessare davanti a tutti quello che prova per Stefania, spiazzando gli invitati e stupendo la sua innamorata che sembra voler mettere da parte le remore della madre.

Mentre Ludovica accetta l’invito di Torrebruna sarà Marcello ad impedirne la partenza accorrendo da lei per riconquistarla una volta per tutte.

Intanto Dante si fa abbindolare da Adelaide e le vende le sue quote del Paradiso, ignaro del fatto che la Contessa stia pianificando la sua potente vendetta contro Umberto.

Il paradiso delle signore: le anticipazioni settimanali

