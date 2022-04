Il professor Cenerentolo: la trama ed il cast del film di Leonardo Pieraccioni in onda su Rai2

La proposta di Rai2 per la prima serata di giovedì 28 aprile 2022 è la commedia diretta ed interpretata dall’apprezzato attore toscano. Nella pellicola dal titolo di Il professor Cenerentolo in onda sul canale a partire dalle ore 21:20, Leonardo Pieraccioni interpreta i protagonista della trama di nome Umberto Massaciuccoli, ingegnere finito in carcere dopo che ha tentato una rapina in banca per evitare il fallimento della sua impresa. Prossimo alla fine della pena conosce una ragazza che gli farà perdere la testa ma alla quale non vorrà mai svelare la sua situazione, di fatto iniziando a mentire ed innescando una serie di equivoci che lo porteranno ad agire a mo’ di Cenerentola con un orario tassativo da rispettare per lui suo rientro in carcere.

Il professor Cenerentolo: le curiosità ed il cast della pellicola

Il professor Cenerentolo è un film diretto ed interpretato da Leonardo Pieraccioni ed uscito nelle nostre sale cinematografiche nel 2015. La scene del dodicesimo film del toscano sono state girate tutte nel Lazio spaziando tra le città di Formia, Gaeta, Ventotene e Roma.

Tra i personaggi principali della pellicola quelli interpretati dagli attori Laura Chiatti, Massimo Ceccherini, nota spalla di Pieraccioni in tanti dei suoi lavori più riusciti, Flavio Insinna, qui tornato a recitare per il cinema, e Lorena Cesarini, una delle co-conduttrici dell’ultimo riuscitissimo Festival di Sanremo.

Il professor Cenerentolo: la trama del film

Umberto Massaciuccoli è un ingegnere che dopo aver tentato una rapina andata a male finisce con l’essere incarcerato.

Il suo era solo un tentativo di risollevare le sorti della sua impresa e pertanto le attenuanti della sua posizione gli fanno avere dei privilegi come l’uscire per dei permessi e l’insegnare alla figlia del direttore del carcere come tutor per la sua laurea.

A poco tempo dalla fine della sua pena le sue fuoriuscite dal carcere si imbattono nella bella Morgana, giovane ragazza che gli ruba il cuore. Il professore faticherà così a conciliare la loro conoscenza tenendo nascosto la sua situazione giudiziaria e ciò porterà ad una serie di equivoci uno più comico dell’altro.

