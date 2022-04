Ilary Blasi su Barbara d’Urso e Belén Rodríguez: cosa pensa la conduttrice delle due vip e di Fabrizio Corona

Ospite a Le Iene, Ilary Blasi ha sparato a zero su vip come Barbara d'Urso, Belén Rodríguez e ovviamente anche Fabrizio Corona, con cui ha avuto dei trascorsi poco felici.

Ilary Blasi ne ha per tutti: ospite a Le Iene, la conduttrice dell’Isola dei Famosi e celebre moglie di Francesco Totti ha partecipato al “Passaparolaccia”, gioco in cui le è stato chiesto di commentare certi volti della sua vita professionale e privata. Tra questi c’erano Barbara d’Urso, Belén Rodríguez, Fabrizio Corona e tanti altri.

Ilary Blasi spara a zero su Barbara d’Urso e Belén Rodríguez: le sue parole

È toccato anche all’ex padrona di casa Ilary Blasi subire l’interrogatorio nascosto di Teo Mammucari. Gli otto volti del Passaparolaccia erano: Barbara d’Urso, Belén Rodríguez, Michelle Hunziker, Fabrizio Corona, Alfonso Signorini, Gerry Scotti, il marito e lo stesso Mammucari.

Lo scopo del gioco è commentare ognuno dei volti senza che il pubblico sappia di chi si parla, ma dalle parole della conduttrice è stato spesso chiaro chi si nascondesse dietro al cartellino.

Su Barbara d’Urso, per esempio, ha detto: “La conosco penso da 20 anni, c’è stata simpatia ma affetto no è troppo impegnativo. Non ho mai avuto voglia di darle uno schiaffo. La conobbi in una vacanza, non le ho mai confidato un segreto. Professionalmente la apprezzo, è una grande professionista“. Tuttavia, specifica che non farebbe mai programmi come i suoi perché “facciamo generi diversi“.

Quindi, dopo aver presumibilmente definito come molto intelligente Gerry Scotti, le è evidentemente stato passato il cartellino con la foto di Belén Rodríguez, con la quale era scattato anche un bacio al GF Vip. Proprio questo è l’indizio che ha fatto capire si parlasse di lei: “Come professionista le do 7, ci conosciamo da pochissimo. Sono invecchiata di più io. Ci siamo baciate, è stato un bacetto e gli do un 6. Nel lavoro non è la numero 1. Il suo difetto più grande? È molto bella“.

Ilary Blasi su Fabrizio Corona a Le Iene: “Di me in giro dice tante cose“

Tra i personaggi chiamata a commentare, non poteva mancare Fabrizio Corona, l’uomo che mise in voce molte voci circa un tradimento del futuro marito Francesco Totti e pesantemente attacco in più occasioni dalla stessa conduttrice.

Di lui, a Le Iene, ha detto: “Non ci ho mai fatto un pensierino, ma non è brutto. Come definisco il suo modo di lavorare? Ah, che lavora?“. Una frecciatina alla sua carriera, sulla durata della quale “Solo il tempo ci dirà la verità“. Per la Blasi, Corona – che “di me in giro dice tante cose” – ha il 50% di amici e il 50% di nemici e le stesse percentuali per quanto riguarda quanto ha fatto soffrire e quanto invece ha sofferto.

Nel riassumerlo con una parola, lo ha definito “Furbo“.