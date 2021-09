Fabrizio Corona deride Ilary Blasi e il flop di Star in the star: la pungente frecciatina sui social

TV e Spettacolo

Fabrizio Corona ha ironizzato sul flop di Star in the star con una frecciatina social a Ilary Blasi. Dopo la ruggine degli ultimi anni, la querelle tra i due continua

Ilary Blasi e il suo programma Star in the star sono nel bersaglio delle critiche da diversi giorni, ma la bagarre non finisce qui. Oltre alle voci legate a una clamorosa chiusura anticipata, è arrivata nelle ultime ore anche una beffarda frecciatina da parte di Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi ha umiliato la conduttrice condividendo, su una storia Instagram, i miseri ascolti della seconda puntata.

Fabrizio Corona si fa beffe di Ilary Blasi e Star in the star

Non c’è pace per Ilary Blasi e per il neo-format Star in the star, in onda in prima serata su Canale 5 da due settimane e travolto dalle polemiche.

Quello che doveva essere uno show musicale atto all’intrattenimento del pubblico da casa, si sta rivelando un vero e proprio flop. Il programma non ha avuto vita facile già dall’inizio, da subito tacciato di essere la brutta copia dei format di Rai1 Tale e quale show e Il cantante mascherato.

Ilary Blasi non ha così avuto un esordio semplice e la situazione sembra destinata irrimediabilmente a peggiorare. A complicare il tutto è arrivata anche la “vendetta” di Fabrizio Corona nei confronti della conduttrice.

Dopo le ruggini del passato e la storica litigata in diretta al Grande Fratello Vip, tra i due il clima non accenna a distendersi. Anzi, l’ex re dei paparazzi si fa beffe del flop di Star in the star postando nelle ultime ore una Instagram story: “Solo flop Ilary Blasi“. Sullo sfondo del messaggio indirizzato alla conduttrice, i dati impietosi della seconda puntata: 1.816.000 spettatori e appena l’11,5% di share.

Star in the star a rischio chiusura: l’indiscrezione

La parabola discendente di Star in the star sembra essere confermata anche dalla clamorosa bomba lanciata da TvBlog.

Secondo il sito, il programma di Ilary Blasi potrebbe andare in onda solo più con una puntata, quella di giovedì prossimo. Il rischio di chiusura anticipata è supportato, indubbiamente, dai bassi ascolti riscossi nel corso delle prime due puntate, con lo share intorno all’11% e sempre al di sotto dei 2 milioni e mezzo di telespettatori.

Come conferma TvBlog, non è stata ancora presa una decisione ufficiale sulla probabile chiusura. Laddove questa possibilità dovesse concretizzarsi, la terza e ultima puntata rappresenterebbe la finale del programma e quindi lo svelamento di tutti i concorrenti rimasti in gioco.

Per Star in the star un finale decisamente amaro.