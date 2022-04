Luca Jurman, ex insegnante di Amici, attacca i suoi colleghi: “In grado né di fare i giudici né i docenti”

Secondo Luca Jurman i professori di canto di Amici dell'attuale edizione non sono in grado di ricoprire il loro ruolo. Il vocal coach ha attaccato direttamente i colleghi.

Luca Jurman è noto al grande pubblico televisivo italiano per la sua diversificata carriera artistica, come produttore musicale e cantante. Ma molti telespettatori se lo ricordano anche tra i banchi di Amici, come professore degli allievi cantanti.

Luca Jurman non ricopre più il ruolo di professore di Amici già da qualche anno e, di recente, ha attaccato gli insegnanti dell’edizione attuale. Il vocal coach ha anche sottolineato il suo punto di vista sulla riscrittura di hit famose, molto frequente ad Amici 2021/22 e fortemente criticato dall’ex insegnante.

Luca Jurman è tornato sulla questione e ha criticato nuovamente i professori di canto di Amici 2021/22, nel corso di una recente intervista concessa a Nuovo Tv, come riportato da Gossip e Tv.

Luca Jurman attacca i professori di canto di Amici 2021/22

Secondo Luca Jurman i professori di canto dell’attuale edizione di Amici non sono abbastanza competenti per il loro ruolo. Il vocal coach è convinto che alcuni talenti non si presentino al provino proprio per questo problema: “Siccome a giudicare e a valutare” i talenti “ci sono persone non in grado né di fare i giudici né i docenti, è ovvio che per la paura di essere eliminati da chi è privo di competenze”, questi talenti “non si presentano neanche ai casting e questo è un peccato”.

Luca Jurman ha voluto fare un paragone tra le star che seguono i talenti a The Voice e i professori di Amici, convinto che ci vogliano altri nomi per seguire gli allievi del talent show di Canale 5.

L’attacco di Luca Jurman a Rudy Zerb e Anna Pettinelli

Luca Jurman ha raccontato in modo molto diretto la sua opinione sui nuovi professori di Amici. Il vocal coach ha svelato anche il suo rapporto con Rudy Zerbi: “Rudy Zerbi lo conosco da 30 anni ma la nostra amicizia si è rovinata da quando è entrato a gamba tesa in tv.

Secondo me essere un personaggio televisivo era quello che voleva fare realmente nella vita”.

Anche Anna Pettinelli non convince il professore di canto, che non la vede adatta all’insegnamento: “Va bene per esprimere un’opinione ma non come insegnante di canto”.