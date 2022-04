Uomini e Donne anticipazioni 28 aprile: basta un sushi per far scatenare una lite tra una dama e un cavaliere

A Uomini e Donne, in ogni puntata, vengono chiamati diversi protagonisti del parterre al centro dello studio televisivo per raccontare le proprie vicende amorose. In particolare, dame e cavalieri, solitamente aggiornano il pubblico con le ultime uscite effettuate.

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, nella puntata del 28 aprile, anche Biagio Di Maro verrà chiamato al centro dello studio per raccontare le sue ultime uscite.

Il cavaliere ha cominciato una nuova conoscenza con Katia, dopo diversi buchi nell’acqua.

Uomini e Donne anticipazioni 28 aprile: la lite tra Biagio Di Maro e Katia

Biagio Di Maro non sta vivendo una stagione fortunata a Uomini e Donne.

Il cavaliere partenopeo, infatti, è stato lasciato da diverse dame, che non hanno apprezzato i suoi modi un po’ focosi. Altre donne, invece, non sono riuscite a provare del trasporto sentimentale per il cavaliere.

Quindi, Biagio Di Maro non è riuscito a creare niente di concreto negli ultimi mesi e, queste uscite deludenti l’hanno anche convinto di essere usato dalle dame.

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, nella puntata del 28 aprile, le cose non andranno meglio. Infatti, Biagio Di Maro racconterà la sua uscita con Katia.

La dama si lamenterà perché il cavaliere l’ha portata a mangiare la pizza, anche se lei preferiva il sushi. I due avranno una discussione in studio.

Uomini e Donne anticipazioni 28 aprile: il bacio mancato di Veronica Rimondi

A Uomini e Donne, secondo le anticipazioni, nella puntata del 28 aprile, ci sarà spazio anche per la tronista Veronica Rimondi.

Infatti, verranno mandato in onda le esterne della ragazza con Matteo e Andrea, una new entry. Il primo corteggiatore, in particolare, farà una serenata alla tronista e proverà a baciarla, ma, lei, deciderà di scansarsi. In studio, comunque, Veronica Rimondi affermerà di essere contenta del tentato bacio del corteggiatore.