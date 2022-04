Wanda Nara testimonia in tribunale contro Fabrizio Corona: “Ci ha creato problemi in famiglia e fuori”

Wanda Nara è stata chiamata a testimoniare in tribunale come parte civile nel processo per diffamazione contro l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona. Tutto ciò che è successo e le parole della moglie di Mauro Icardi, che la stessa accusa di aver confezionato dei gossip ad hoc, come un presunto tradimento con Marcelo Brozovic.

Wanda Nara contro Fabrizio Corona in tribunale

Nel febbraio 2019 Fabrizio Corona aveva pubblicato sul suo sito The King Corona Magazine un articolo dal titolo “Mauro Icardi divorzia da sua moglie – Wanda Nara ha tradito il suo compagno con Marcelo Brozovic”. L’ex re dei paparazzi è stato accusato di diffamazione dalla showgirl.

Davanti alla Giudice di Milano Elisabetta Canevini, come riporta TgCom24, Wanda Nara ha affermato in modo categorico: “Non ho mai avuto una relazione con Brozovic“; poi ha continuato spiegando meglio che: “Nulla di quello che dice l’articolo è vero”, come si legge su Milano Today.

“Nell’articolo si parla di chiamate e di messaggi con Brozovic, ma io non ho mai avuto il suo numero e non era neanche una persona che frequentavamo nella squadra. Non ho capito da dove è nata questa storia“, queste le sue parole riportate ancora da TgCom24.

I problemi a Wanda Nara e Mauro Icardi a causa di Fabrizio Corona

In seguito, Wanda Nara ha continuato la sua testimonianza raccontando che dopo quel gossip, che secondo la magistratura è stato creato ad arte, ma è stato ripreso da varie testate, “Dopo quell’articolo, che non so da dove sia uscito perché io non ho mai parlato con i collaboratori di Corona, sono iniziati grossi problemi sia per me, sia per Mauro che per i miei figli.

In quel momento ero già l’agente mio marito e dopo quel che mi veniva attribuito in tanti dicevano a lui che avrebbe dovuto cambiare procuratore“.

I problemi, però, non sarebbero finiti qui.

Infatti, il gossip avrebbe intaccato anche direttamente Mauro Icardi che alla fine del campionato ha perso la fascia da capitano dell’Inter ed è stato ceduto al Paris Saint Germain. Si legge ancora sulla stessa fonte che Wanda Nara ha raccontato: “Da quel momento sono iniziati anche i problemi nello spogliatoio della squadra nerazzurra per Mauro, che alla fine del campionato ha dovuto lasciare la squadra della quale era capitano in quel momento, ben voluto da tutti per il suo carattere e per la capacità di trattare con i suoi compagni (…) Questa storia ci ha creato dei problemi in famiglia e anche fuori”.

La difficile situazione dei figli di Mauro Icardi e Wanda Nara

I problemi legati all’articolo di Fabrizio Corona sulla famiglia Icardi-Nara, però, hanno intaccato anche i figli della coppia: Come riporta ancora TgCom24 in tribunale la showgirl ha raccontato anche che: “Abbiamo tre maschietti che andavano a scuola e vivono il calcio in modo molto passionale e questa storia ci ha fatto soffrire”.

Aggiungendo, infine, “Noi siamo una famiglia tradizionale e questa storia ci ha creato dei problemi in famiglia e anche fuori”.

Il sito di Milano Today, inoltre, riporta ancora altre parole di Wanda Nara: “A scuola i miei ragazzi hanno avuto molti problemi, come è intuibile.

Perché erano diventati i bersagli dei loro compagni di scuola. Una situazione veramente difficile e imbarazzante”.

Come andrà avanti il processo per diffamazione contro Fabrizio Corona

In questi giorni il tribunale di Milano ha ascoltato le parole di Wanda Nara, chiamata a testimoniare come parte civile contro Fabrizio Corona. In seguito, a fine maggio sarà il turno di Brozovic di andare alla sbarra, anche lui come parte civile. Sarà inoltre sentito anche Perisic, altro interista. Infine, sarà il turno di Fabrizio Corona.