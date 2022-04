Anna Falchi parla dei suoi grandi amori: l’aneddoto su Fiorello e sul perché non festeggia più il suo compleanno

Anna Falchi ha da poco spento 50 candeline. Per tale occasione ha fatto un bilancio della sua vita. Le sue parole e perché non festeggia il compleanno ormai da tanti anni.

Da pochissimi giorni Anna Falchi ha spento 50 candeline. In occasione del compleanno – che non festeggia ormai da tanti anni – ha fatto un bilancio non sempre positivo della sua vita, della sua carriera e dei suoi amori. Le parole della conduttrice de I Fatti Vostri al settimanale Chi.

Anna Falchi e l’amore con Fiorello: “Il mio primo dolore d’amore”

Erano gli anni Novanta quando l’amore tra Anna Falchi e Fiorello faceva sognare tutti gli italiani. La loro storia sembrava essere una favola, ma alla fine, purtroppo, non si è conclusa con un lieto fine. Anna Falchi era impegnata nelle riprese di un film e tornata a casa per fare una sorpresa a Fiorello, l’ha trovato in compagnia di un’altra donna.

Intervistata da Oggi, la Falchi ricorda: “Mi ha tradita. Il mio primo dolore d’amore. Quando è finita, ho dato un mega party in Romagna ed è stata l’ultima volta che ho festeggiato il mio compleanno (che è il 22 aprile, ndr). Se mi ha fatta soffrire? Sì, abbiamo sofferto”. L’ultima frase al plurale fa immaginare che anche Fiorello abbia sofferto per la fine di questa storia d’amore.

Il matrimonio tra Anna Falchi e Stefano Ricucci

Gli amori di Anna Falchi però non si fermano solamente a Fiorello.

La conduttrice de I Fatti Vostri, infatti, ha vissuto anche un matrimonio con l’imprenditore Stefano Ricucci. Durante l’intervista, lei per l’ex marito ha solo belle parole: “È l’ideale di uomo che tutte vorrebbero accanto. Romantico, generoso, dedicato”. Anche se descrive la loro relazione come “quello è stato il periodo più bello e insieme il più brutto della mia vita”, aggiungendo anche che: “Dopo è finita semplicemente perché perdi fiducia in una persona. E perché non volevo vivere con l’ansia che potessero suonare il campanello di casa e riportarlo via”.

Andrea Ruggieri e Anna Falchi, una convivenza complicata

Da circa 10 anni, Anna Falchi, oggi, è legata sentimentalmente ad Andrea Ruggieri, deputato di Forza Italia e nipote di Bruno Vespa.

I due si sono incontrati quando lei era incinta della figlia Alyssa, avuta dall’imprenditore Denny Montesi, e da poco hanno iniziato a convivere. Tutto, però, non sarebbe rose e fiori infatti la Falchi racconta che la convivenza: “Ci sta mettendo alla prova. Facciamo vite diverse con orari diversi. Non mi sono mai sentita tanto sola da quando siamo insieme. Sembra un paradosso ma è così”.

Alyssa, la figlia di Anna Falchi

Sicuramente l’amore più puro Anna Falchi lo riserva alla figlia di 11 anni Alyssa nata dall’amore con l’imprenditore Denny Montesi.

Nell’artista ad Oggi, Anna Falchi parla di lui come “parte della mia famiglia, un parente acquisito. È una persona su cui posso contare”.