Anna Falchi commossa a I Fatti Vostri nel giorno del suo compleanno: la sorpresa di Salvo Sottile in diretta

Sorpresa e commozione per Anna Falchi a I Fatti Vostri, nel giorno del suo 50° compleanno. La conduttrice non ha retto le lacrime di fronte al dono di Salvo Sottile.

Compleanno in diretta per Anna Falchi che, durante la puntata odierna de I Fatti Vostri, ha ricevuto una bellissima sorpresa da Salvo Sottile. Il co-conduttore le ha portato in regalo un mazzo di rose rosse, spiazzandola per il gesto e portandola addirittura alle lacrime. “Il più grande dono che potessi mai ricevere è Salvo” i ringraziamenti al collega, a conferma dell’ottima collaborazione lavorativa instaurata.

Anna Falchi compie gli anni: la sorpresa di Salvo Sottile a I Fatti Vostri

È un giorno decisamente speciale per Anna Falchi che, oggi, spegne 50 candeline. Un compleanno importante per la conduttrice e showgirl, festeggiato oggi nello studio de I Fatti Vostri attraverso una bellissima sorpresa.

Dopo aver dato il consueto benvenuto al pubblico, prima di dare il via alla puntata, Salvo Sottile si è momentaneamente assentato dalla diretta rivolgendosi alla collega: “Mi aspetti un attimo? Devo fare una cosa“.

Il conduttore, a seguire, si presenta con un mazzo di rose rosse per la Falchi come regalo di compleanno. In studio esplodono gli applausi e la stessa conduttrice rimane spiazzata per il gesto inaspettato del giornalista, che le rivolge parole al miele: “Abbiamo diviso questo studio, emozioni, successi, giorni spensierati e tanti altri ne arriveranno.

Il meglio deve ancora venire. Grazie di essere la donna e la socia che sei. Buon compleanno ad Anna Falchi“.

Anna Falchi commossa per la sorpresa: parole speciali per Salvo Sottile

La sorpresa prosegue con un caloroso abbraccio tra Salvo Sottile e Anna Falchi, la quale non trattiene la commozione e confessa: “Mi hai fatto commuovere.

Io non festeggio da 25 anni perché secondo me non c’è nulla da festeggiare, se non essere qui a farlo“. La conduttrice, tra le lacrime, ringrazia I Fatti Vostri che per lei è diventata come una famiglia: “Farlo insieme a voi, nello studio de I Fatti Vostri, che a tutti gli effetti siete la mia vera famiglia, passo tantissimo tempo con voi, è il più grande regalo.

E non mi era mai successo di fare una diretta durante il mio compleanno“.

Parole speciali sono indirizzate anche al collega, Salvo Sottile, a conferma della solidità della collaborazione televisiva instaurata in questi mesi: “Il più grande dono che potessi mai ricevere è Salvo, il mio partner che io adoro“.