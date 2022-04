Blind attacca Edoardo Tavassi all’Isola dei Famosi: “Succube di Guendalina”. Si infiamma lo scontro in diretta

Guendalina Tavassi continua a far discutere all'Isola dei Famosi e scatena un duro scontro tra Blind ed Edoardo, ritenuto dal rapper succube della sorella: è tensione in Palapa.

Clima incandescente in Palapa, con Guendalina Tavassi nuovamente al centro di un acceso dibattito all’Isola dei Famosi. L’ex gieffina è stata spesso attaccata dal gruppo e ha sempre ricevuto la difesa del fratello Edoardo. Il naufrago si scontra in particolare con Blind, che lo accusa di essere succube della sorella. Dallo studio interviene anche Vladimir Luxuria, che attacca il gruppo difendendo Guendalina.

Edoardo Tavassi difende la sorella Guendalina: “Inventano storie per attaccarla“

Guendalina Tavassi è ancora oggetto di discussioni all’Isola dei Famosi. Dopo il duro confronto con Laura Maddaloni in diretta, la naufraga questa volta accende gli animi in Palapa per via della coalizione che, a suo dire, una buona fetta di gruppo avrebbe creato contro di lei.

Il fratello Edoardo la difende a spada tratta, accusando alcuni naufraghi di attaccare la sorella per poter avere uno spazio di discussione in puntata: “Ci sono persone che si inventano storie per attaccare Guendalina, per far sì che poi emergano in puntata. Hanno detto addirittura che Guendalina è andata di notte in un’isola a 500 metri e prendere dei cocchi“.

Edoardo Tavassi ce l’ha in particolare con Blind. Ritiene infatti che il rapper abbia iniziato a litigare con Guendalina e ad esporsi con lei per far parlare di sé.

“Prima era famoso perché? Perché non parlava, non usciva il suo personaggio. Poi qualcuno dice ‘Litiga’ ed è uscito Blind. Poi Laura, poi Estefania, ho sentito dire da Estefania: ‘Meno male che abbiamo litigato così abbiamo una clip e parlano di noi in puntata’. Per me la teoria è che hanno solo il modo di attaccare Guendalina, sennò qua di loro non si parla“.

Blind zittisce Edoardo Tavassi: “Fa l’avvocato e non mi piace“

Immediata la contro-risposta di Blind. Il rapper zittisce Edoardo Tavassi, da lui ritenuto succube della sorella Guendalina: “Edoardo fa l’avvocato e non mi piace.

Quando viene da me dice: ‘Sai com’è fatta mia sorella, anche tu la difenderesti’. Dice che io emergo perché ho iniziato a litigare, lui è emerso perché è fratello di Guendalina, quindi perché chiacchieri? Penso che sia succube di Guendalina“. Edoardo però non ci sta e spiega come la sorella non sempre abbia ragione, ma nelle ultime occasioni abbia dimostrato di averla: “Io sono fiero di avere una sorella come lei, ma ho sempre detto loro: ‘Guendalina non ha ragione sempre’.

Quando lei sbaglia posso difenderla e poi dirle: ‘Hai sbagliato’.

Ma nelle ultime cose che sono successe, dico che Guendalina ha ragione. Io ho le prove che qua qualcuno dice le bugie“.

Dallo studio interviene anche Vladimir Luxuria, che ritiene come alcuni naufraghi si siano d’improvviso scagliati contro Guendalina: “Guendalina è così da quanto è entrata: fumantina, diretta, chiassosa. Ma ho notato che qualcuno è molto cambiato. Blind che da silenzioso è diventato aggressivo, e soprattutto Laura l’ho trovata molto più accesa e aggressiva di Guendalina: forse è da quando è arrivato suo marito Clemente che adesso si sente di avere manforte e una spalla in più?

Guendalina è Guendalina, siete voi che siete cambiati“.