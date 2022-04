Guendalina Tavassi contro Laura Maddaloni all’Isola dei Famosi, su lei e Clemente Russo dice: “Mi fanno paura”

Duro scontro all'Isola dei Famosi tra Guendalina Tavassi e Laura Maddaloni, con quest'ultima che lamenta di essere stata presa in giro dalla naufraga. Altissima tensione in Honduras.

Si infiamma l’atmosfera all’Isola dei Famosi, con Guendalina Tavassi e Laura Maddaloni che hanno un durissimo scontro a Playa Palapa. Dopo gli attriti per un cocco non condiviso col gruppo dall’ex gieffina, le due naufraghe vengono messe a confronto e si riaccendono gli animi, con Guendalina che confessa di aver avuto paura quando Laura e Clemente Russo si sono avvicinati a lei durante la lite: “Mi fanno paura“.

Guendalina Tavassi contro Laura Maddaloni: resa dei conti in diretta

Lo scontro tra Guendalina Tavassi e Laura Maddaloni di poche ore fa ha aperto le danze delle tensioni all’Isola dei Famosi.

La scelta dell’ex gieffina di non condividere per intero il cocco da lei raccolto ha scatenato la furiosa reazione della judoka, con le due che sono quasi arrivate alle mani. Nella diretta di questa sera Ilary Blasi affronta la spinosa questione e, sin da subito, gli animi a Playa Palapa si surriscaldano con Guendalina da una parte e Laura, supportata da Clemente Russo, dall’altra.

La prima a parlare è Guendalina, che si difende ricordando quando fu lei a subire un torto inerente alla divisione dei viveri: “Io penso che Laura sia prevenuta nei mei confronti. Quando è toccato a voi bere le cose vostre, come il caffè, a me non è mai arrivato nulla.

Avete sempre fatto il caffè per tutti i vostri compagni e non mi è mai arrivata una tazzina“. L’ex gieffina rivela di aver avuto paura per l’atteggiamento di Laura e Clemente: “Hanno esagerato con i toni, mi hanno detto delle parolacce in aramaico antico. Io non ho detto nessuna parolaccia, ti sei alzata e mi sei venuta sotto sotto. A me fanno paura, sono un pugile e una judoka. Se mi si alzano Laura e Clemente sì, ho paura“.

Laura Maddaloni si difende e contrattacca: “Presa in giro“

Dall’altro lato, Laura Maddaloni ritiene di essere stata presa in giro da Guendalina sulla questione cocchi: “Qua è facile etichettare le persone e a me non piace.

Io sono venuta sotto sotto per dirti una cosa a bassa voce che poi è uscita. Ero venuta per dirti: ‘So dove prendi i cocchi, falla finita perché mi interessa non essere presa in giro’. Ero nella tua squadra e sapevo dove andare a prendere i cocchi… e tu prendi in giro me?“.

La judoka spiega come non sia stata tanto la divisione del cocco ad averla delusa, quanto piuttosto l’atteggiamento della compagna di viaggio: “Non mi interessa il cibo, ma la presa in giro“.