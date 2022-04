Lite furiosa a L’Isola dei Famosi tra Guendalina e Laura, rischiano di arrivare alle mani: cos’è successo

I concorrenti de L’Isola dei Famosi stanno iniziando ad entrare nel vivo del gioco, con tutti i pro e contro che questo comporta. Negli ultimi giorni infatti tutti i naufraghi sono nervosi per la mancanza di cibo e questo logicamente influisce anche sui loro rapporti sempre più tesi. Lo sanno bene Guendalina Tavassi e Laura Maddaloni, che hanno litigato furiosamente proprio per la questione cibo – arrivando quasi alle mani. Cos’è successo e come hanno reagito gli altri naufraghi.

Guendalina Tavassi e Laura Maddaloni arrivano quasi alle mani a L’Isola dei Famosi

Altro giro nuova lite furiosa a L’Isola dei Famosi, dove però la situazione è quasi precipitata nel peggiore dei modi. Le protagoniste della discussione sono Guendalina Tavassi e Laura Maddaloni, la quale ha accusato la prima di non fare gioco di squadra.

Ma facciamo un passo indietro e cerchiamo di capire perché.

Nel corso di un’escursione, l’influencer ha trovato un cocco ed era indecisa se dividerlo o meno con gli altri naufraghi del Tiburon. Alla fine ne ha mangiato la maggior parte e ha portato ciò che rimaneva ai compagni.

Il suo gesto non è stato gradito dagli altri concorrenti e, in particolare, dalla judoka – che addirittura si è alzata e ha iniziato ad avvicinarsi pericolosamente alla Tavassi.

“Ma perché mi vieni sotto? Perché ti alzi e vieni sotto? A me questo atteggiamento non piace” afferma ridendo l’influencer, mentre l’altra all’inizio non dava segno di volersi calmare. Fortunatamente alla fine Laura si è allontanata dalla compagna, anche se la polemica ovviamente non è finita qui.

Guendalina Tavassi criticata a L’Isola dei Famosi per il cocco

Mentre dunque Guendalina Tavassi e Laura Maddaloni erano quasi pronte ad uno scontro diretto a L’Isola dei Famosi a causa del cocco, anche gli altri naufraghi si sono mostrati piuttosto critici nei confronti dell’influencer.

A partire ovviamente da Clemente Russo, marito della judoka, che ha iniziato ad alzare la voce accusando la Tavassi e il fratello Edoardo di essere dei manipolatori: “Ma veramente ci stiamo facendo manovrare da questi due?”

Il pugile si è poi rivolto anche a Nicolas Vaporidis per cercare un alleato, ma l’attore ha preferito incarnare lo spirito della Svizzera cercando di rimanere più o meno neutrale: “Oh, Clemente ma ti sei impazzito pure tu? […] Abbiamo deciso di dividerci il cibo, il cocco l’ha trovato lei, io non sono d’accordo, mo che ca**o vuoi?

Non posso costringere le persone” ha replicato il ragazzo alla fine della clip che in queste ore è stata diffusa anche sui social.