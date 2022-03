Nicolas Vaporidis: origini greche, vita privata e fidanzate del celebre attore naufrago all’Isola dei Famosi

Conosciamo meglio Nicolas Vaporidis, celebre attore e produttore cinematografico italiano. Tutto sulle sue origini e la sua vita privata, passando per le sue fidanzate.

Di certo tutti ricorderanno Nicolas Vaporidis per il suo ruolo in Notte prima degli esami e altri celebri prodotti cinematografici. Conosciamo meglio l’identità del celebre attore e produttore cinematografico che tornerà presto al cinema con il film Bla Bla Baby. In attesa di vederlo nei panni di naufrago all’Isola dei Famosi Indagando le sue origini, la sua vita privata e le sue fidanzate.

Nicolas Vaporidis: le origini greche e la famiglia

Nato il 22 dicembre 1981 (alla fine di quest’anno spegnerà 41 candeline) a Roma, Nicolas Vaporidis è un celebre attore e produttore cinematografico. Le sue origini sono sia italiane che elleniche.

Suo padre, infatti, è greco, mentre sua madre è nata a Roma, come lui. I suoi genitori, però, si separano quando lui è ancora molto piccolo.

La vita privata di Nicolas Vaporidis: le fidanzate

Nicolas Vaporidis ha avuto vari amori. All’epoca delle riprese di Notte prima degli esami, Nicolas Vaporidis si fidanza con Cristiana Capotondi, sua collega di set. L’amore tra i due però dura poco e nel 2008 l’attore si lega sentimentalmente a Ilaria Spada, anche questa relazione, tuttavia, presto ha una fine.

È il 2012 quando Nicolas Vaporidis si sposa con la collega Giorgia Surina tramite una cerimonia a Mykonos.

Il matrimonio dura appena 2 anni e nel 2014 i due divorziano. Nell’estate del 2019 Nicolas è stato paparazzato in compagnia di una ragazza, probabilmente una fotografa 27enne di nome Carolina.

Nicolas Vaporidis e la perdita dei capelli

In un’intervista di qualche anno fa Nicolas Vaporidis aveva affermato che per lui la caduta e perdita dei suoi capelli era stata un vero e proprio lutto.

Aveva dichiarato però di essersi rassegnato e di voler guardare oltre, anche se continuava comunque a cercare di farseli crescere almeno un po’.

I profili di Nicolas Vaporidis suoi social

Facendo un giro sui social network è possibile notare come Nicolas Vaporidis possieda una pagina in tutte le reti sociali principali.

Nel 2013 ha aperto il suo profilo Twitter che conta poco più di 1000 follower. La sua pagina Facebook invece ha più di 100mila like. Ma è Instagram il social su cui Nicolas Vaporidis è più attivo. Qui pubblica per lo più foto inerenti al suo lavoro presente e passato ed è seguito da circa 210mila persone.