Carmen Di Pietro delusa dall’allontanamento del figlio Alessandro all’Isola dei Famosi: “Mi evita”

All'Isola dei Famosi Carmen Di Pietro non ha digerito il cambio d'atteggiamento del figlio Alessandro, più distaccato: la delusione della showgirl in diretta.

All’Isola dei Famosi il percorso di Alessandro è sempre sotto osservazione da parte di mamma Carmen Di Pietro, che non ha gradito il suo cambio d’atteggiamento. Il giovane naufrago è parso più indipendente e “ribelle” alle richieste della madre, al punto da scatenare in lei una reazione fra il meravigliato e il deluso. “Mi evita. Lo vedo cambiato, è come una rivolta” confessa la showgirl in diretta.

Tra Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro all’Isola dei Famosi i rapporti si fanno sempre più burrascosi. Il ragazzo vorrebbe conquistare una agognata indipendenza, distaccandosi dalla madre per affrontare un percorso di crescita personale.

Dall’altro lato, la showgirl non vuole privarsi dei gesti quotidiani nei suoi confronti, dal bacio del buongiorno alle raccomandazioni.

In diretta, questa sera, mamma e figlio affrontano apertamente l’argomento con la showgirl che manifesta tutta la sua delusione per il graduale allontanamento di Alessandro. Ritiene infatti che il figlio si stia “ribellando” a lei, mutando atteggiamento nei suoi confronti: “In casa mia quando do una regola, la rispetta. Quando dico una cosa, deve dirmi subito di sì.

Queste sono le cose che a qualsiasi mamma darebbe una gioia infinita: non mi dà un bacetto, anzi mi evita. Lo vedo cambiato, è come una rivolta, però è anche un cambiamento totale che sinceramente io non mi aspettavo, e non mi aspettavo qui sull’Isola, dove mi vedono tante persone. Che figura mi fai fare?“.

Vladimir Luxuria e il consiglio per Carmen Di Pietro

Alessandro però ritiene come la convivenza sull’Isola con la madre stia diventando estenuante: “Esagera in tutto. Non ce la faccio più dalla mattina alla sera, a partire dalla mattina con il bacetto del buongiorno“. Sul rapporto tra madre e figlio interviene anche Vladimir Luxuria, che rivolge un sincero consiglio a Carmen Di Pietro e la invita ad accettare il percorso di crescita del figlio: “Mi piacerebbe che alla fine di questo tuo percorso potessimo festeggiare il giorno dell’indipendenza di Alessandro.

Carmen, voglio dirti una cosa seria: non devi pensare che il fatto che Alessandro cerchi una sua autonomia, significhi che ti vuole meno bene. Anzi, il fatto che tu sia così ossessiva è il modo migliore per allontanarlo. Mollalo, fagli vivere la sua vita“.

Ilary Blasi dallo studio le propone, dunque, di smettere di dare al suo Alessandro il bacio del buongiorno la mattina.

La showgirl ironicamente risponde: “Posso fare una contro-proposta? Viene lui da me a darmi il bacino“. Parole che dimostrano la sua difficoltà nell’allontanarsi dal figlio, anche nei piccoli gesti quotidiani.