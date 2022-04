Scontro tra Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni all’Isola: “Ti stanno facendo il lavaggio del cervello”

La coppia di mamma e figlio, composta da Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni, all’Isola dei Famosi è quella che fa più discutere e parlare di sé. Ultimamente il pubblico del reality di Canale 5 ha potuto vedere una sorta di distacco del giovane dalla mamma, cosa che non è piaciuta per niente a Carmen Di Pietro. Alessandro, infatti, non vuole più dormire con lei e preferisce stare nell’altro gruppo. Tutto ciò ha creato uno scontro tra i due.

Lo scontro tra Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni

Nello scorso daytime dell’Isola dei Famosi, il pubblico ha potuto assistere ad uno scontro tra mamma e figlio.

Carmen Di Pietro ha richiamato Alessandro Iannoni per la mancanza di attenzioni e il litigio è nato dalla volontà del figlio di intagliare una A – di Alessandro, appunto – su un pezzo di legno e non una C di Carmen.

Il giovane ha rivelato alle telecamere del reality che: “Essere il figlio di Carmen Di Pietro è impossibile, ve lo dico per esperienza. Dalla mattina alla sera ti sta addosso, non ti lascia un minuto”. La madre, molto decisa, ha invece affermato che: “Il percorso di mio figlio non mi sta piacendo, accetto tutto ma non il fatto che addirittura si stia ribellando“.

Poi, rivolgendosi direttamente ad Alessandro, ha aggiunto: “Qualcuno ti sta facendo il lavaggio del cervello, come a dire che ‘Adesso comando io’”. In seguito, nuovamente alle telecamere, la naufraga ha continuato il suo sfogo: “Qualcuno gliel’avrà fatto male il lavaggio del cervello, gli avrà detto ‘Farai brutta figura per chi ti vede, fai la figura del mammone, la figura del bamboccione’”. Alessandro, a tutto ciò, ha risposto con: “Mamma svegliati, io non mi faccio condizionare dagli altri, ti sto chiedendo soltanto un po’ di libertà”.

Edoardo Tavassi difende Alessandro Iannoni

Carmen Di Pietro forse non vorrebbe accettare che suo figlio stia ormai crescendo e teme che lui possa infatuarsi di una ragazza sull’Isola, come più volte si è capito durante le dirette del programma.

In difesa di Alessandro Iannoni è intervenuto anche Edoardo Tavassi che, come riporta Biccy.it, ha dichiarato: “Ma lo lasci un po’ in pace sto ragazzo? Guarda che ha 20 anni e sicuro ha già consumato con una donna. E tu che ancora vuoi i bacetti e che dorma con te“. A sentire queste parole, Carmen Di Pietro si è fatta prendere dal “panico”: “In che senso? Oddio, ma qui sull’Isola è stato con una donna? E chi?

Non mi mettere queste cose in testa che poi impazzisco. Alessà sei stato con qualcuna?”.