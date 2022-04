Istanbul, gigantesca esplosione: 3 vittime e 9 feriti, il video del momento in cui esplode tutto

Dramma in Turchia, nel distretto di Tuzla a Istanbul, dove in una fabbrica di vernici è avvenuta una gigantesca esplosione questo pomeriggio. A quanto pare al momento si conterebbero 3 morti ed almeno 9 feriti.

Non è ancora chiara la dinamica che avrebbe portato all’esplosione, filmata da diverse persone, che ha coinvolto la fabbrica di vernici, una delle più importanti del territorio.

Il procuratore distrettuale Ali Akca ha dato i primi aggiornamento alla Demirören News Agency: “Pompieri, ambulanze e ufficiali sono immediatamente intervenuti.

9 persone sono ferite ed è stato fornito soccorso a tutte quante. Purtroppo, 3 persone sono morte sul posto. Le autorità indagheranno su tutte le morti e i ferimenti”.

Purtroppo, gli incendi di questo tipo non sono così rari: nel mese di febbraio c’erano già state 5 vittime in una fabbrica tessile in Güngören: in quel caso le vittime erano rimaste intrappolate nell’edificio ed erano morte a causa delle fiamme.

In Istanbul, a fire with explosions broke out at a paint factory. Three people were killed and nine others were injured, including firefighters. pic.twitter.com/zJbUJRlv0l

